Grimma

Yes, we can! Profi-Basketballer aus den USA weihen in dieser Woche Muldentaler Kinder und Jugendliche in die Geheimnisse ihrer Sportart ein. Erneut hat sich der Verein „Aktion Jugendschutz Sachsen“ die Grimmaer Seume-Turnhalle geangelt und bietet hier das einwöchige Camp an. Mittlerweile zum sechsten Mal. 26 Teilnehmer haben sich dieses Mal zusammen gefunden.

Tipps am Korb

Sie heißen Jeremiah Ahart, Michael Robinson und Stephen Rotello. Sie wohnen in Texas, Seattle und Kalifornien. Sie sind Anfang oder Mitte 20 und besuchen eine Highschool oder ein College in ihrer Heimat. Eines indes eint die drei jungen US-Männer. Sie stehen am Anfang einer Basketball-Karriere und tragen ihren Sport für die Organisation News Release Basketball in die Welt. Seit Montag scharen sie in Grimma die 12- bis 18-Jährigen um sich. Aufmunternde und erklärende Worte, Erwärmung, Laufübungen, Korbwürfe – die drei Trainer wissen, wie sie ihre Schützlinge zu nehmen haben.

Killisch: „Das ist hier was Besonderes“

„Das ist hier schon was Besonderes“, weiß Uwe Killisch. Der Altenhainer ist Bildungsreferent der Aktion Jugendschutz, einem sachsenweiten Bildungsträger, der sich von A wie Alkohol bis Z wie Zivilcourage allen Themen des Kinder- und Jugendschutzes annimmt. Ein Aspekt ist das Basketball-Camp, das jährlich je einmal in Grimma und Zschopau veranstaltet wird. Grimma lag für Killisch auf der Hand, weil er im Muldental zu Hause ist und hier viele Leute kennt. Und die Stadt stelle die Halle bereitwillig zur Verfügung, sagt er.

Förderung des Camps

Killisch ist auch der Spiritus Rector des Camps, das er bewusst in die Sommerferien legt. „Manche Eltern planen sogar ihren Urlaub so, dass ihr Kind dabei sein kann.“ Den Kontakt zu der in Colorado sitzenden Organisation, die den Basketball in der Welt bekannter machen möchte, hatte er im Jahr 2013 geknüpft. Seitdem kommen deren Basketball-Profis auch nach Grimma. Ihre Reise müssen sie selbst finanzieren, erhalten hier aber freie Unterkunft und ein Honorar. Erstmals kann Killisch für das Projekt auf eine Förderung des Deutschen Olympischen Sportbundes zurück greifen, das Geld fließt aus dessen Programm „Kultur macht stark“. Immerhin hat das Camp einen Finanzrahmen von rund 10 000 Euro.

Stärkung von Selbstwertgefühl und Teamfähigkeit

Der Aktion Jugendschutz geht es nicht nur darum, junge Leute für die Randsportart Basketball zu begeistern. „Für uns ist wichtig, bei den Jugendlichen das Selbstwertgefühl und die Teamfähigkeit zu stärken“, erläutert Killisch. Im Basketball könne man nicht allein gewinnen, da müsse man im Team agieren – „wie im Leben“. Nicht zuletzt müssen die Teilnehmer ihre Englisch-Kentnisse hervor kramen. Neben dem Training gibt es gesellige Stunden – etwa beim Halbfinal-Gucken oder am Grill. Stephen Rotello, der seinen Master in Kunst und Art macht, fertigt mit den Teilnehmer zudem Graffiti zum Sport-Thema an. Dafür wird ein Raum der unterstützenden Elim-Gemeinde genutzt. Und schon obligatorisch ist das abendliche Showspiel mit den Basketballern des SV 1919 Grimma.

Marvin: Basketball macht Spaß

Der 14-jährige Marvin Baum spielt schon drei Jahre lang beim BBV Wurzen Basketball. Jetzt will er von den amerikanischen Profis was lernen und sich weiter verbessern. „Basketball macht Spaß“, sagt der Oberschüler. Es sei ein Team-Play. Auch drei Flüchtlinge stehen in Grimma auf dem Parkett. Sie leben in der Unterkunft für unbegleitete Minderjährige in Waldsteinberg.

Stephanie Kießling sorgt dafür, dass keine Worte verloren gehen. Die 29-jährige Lehrerin, die ein Jahr als Au Pair in Amerika lebte, danach auch Englisch studierte und an der Grundschule Nerchau unterrichtet, dolmetscht in der Halle – und übt sich gleichzeitig im Basketball. „Manche Fachbegriffe müssen gar nicht übersetzt werden“, weiß sie. Ein Rebound sei eben ein Rebound.

Von Frank Prenzel