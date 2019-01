Naunhof/Ammelshain

Bevor am Dienstagabend die Ammelshainer Ortschaftsratssitzung beginnen konnte, mussten kräftig Stühle in den Saal des Feuerwehrgerätehauses getragen werden. Zahlreiche Anwohner von Altenhainer und Polenzer Straße waren erschienen, um für den Bau einer Teilortsumgehung zu kämpfen. Die Stimmung war aufgeheizt und richtete sich speziell gegen einen Abgeordneten.

Viele folgten Flugblatt-Aufruf in Ammelshain

Im Vorfeld war ein Flugblatt in Ammelshain verteilt worden, in dem der anonyme Verfasser dazu aufrief, die Sitzung zu besuchen. Dort solle der Unmut zum Ausdruck gebracht werden, dass eine Gruppe aus dem Dorf gegen das Straßenbauvorhaben geklagt hat. Ortsvorsteher Lutz Kadyk von der Wählervereinigung Ammelshain (WVA) wies zwar darauf hin, dass jeder in der Einwohnerfragestunde Fragen stellen dürfe und es sich nicht um eine „Frustabladestunde“ handle. Ganz verhindern ließ sich aber letzteres nicht.

Die Anwohner von Ammelshain, insbesondere der Altenhainer Straße, fordern seit Jahren den Bau einer Umgehungsstraße für ihren Wohnort. Weil bis zu 1000 Lkw täglich vom nahen Steinbruch in Altenhain bei ihnen vorbei zur Autobahn fahren. Quelle: Thomas Kube

Eigentümergemeinschaft klagt

Zunächst bekannte sich Jürgen Streller (Wählergemeinschaft Ammelshain) dazu, dass er zu den Klägern gehört. „Wir sind eine Eigentümergemeinschaft“, erklärte er. Die Frage, um wie viele Personen es sich dabei handelt, ließ er unbeantwortet.

Jürgen Streller antwortet ausweichend

Auch auf andere Wortmeldungen ging er wenig konkret ein. So wollten mehrere Besucher von ihm wissen, was ihn persönlich veranlasst, sich gegen den Straßenbau zu stemmen. „Wir haben unsere Argumente dargelegt und viele Varianten vorgebracht“, hielt er sich bedeckt. Weil das nicht befriedigte, schob er nach, beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sei eine Autobahnanschlussstelle für den Steinbruch Altenhain beantragt worden, die durch das Alte Tausend führt. Das sei die beste Lösung, um den Schwerlastverkehr vom Steinbruch Klengelsberg zur A 14 aus Ammelshain herauszuhalten. Es handle sich um ein laufendes Verfahren. „Wir warten, was das Lasuv von sich gibt.“

Erwiderungen aus den Besucherreihen kamen prompt: „Das glauben sie doch selber nicht, dass sie das hinkriegen.“ „Eine Autobahnauffahrt Beiersdorf wird eh abgeschmettert.“ Schon 2013 hatte der Ortschaftsrat die Idee Strellers mehrheitlich verworfen.

Ammelshainer hoffen auf Umdenken

Die Kritik prasselte regelrecht auf den Mandatsträger ein. „Sie argumentierten einmal, ihr Grundstück würde durch den Straßenbau abgewertet, während andere Grundstücke aufgewertet würden, wenn weniger Lastwagen durch den Ort fahren. Aber davon kann keine Rede sein, bei uns ist die Hölle los“, hieß es unter anderem. Und weiter: „Ihr Kind steht nicht morgens an der Bushaltestelle.“ „Meine Frau braucht früh fünf bis sieben Minuten, um mit dem Auto aus dem Grundstück rauszukommen.“

Wenige Leute würden das Klima im ganzen Ort zerstören, meinten mehrere Redner. Sie appellierten an die Eigentümergemeinschaft, nochmals in sich zu gehen und die Klage fallen zu lassen. Streller dazu: „Ein Gericht wird entscheiden.“

Tosenden Applaus erhielt der Abgeordnete Martin Michael (WVA) für seine Worte an Streller: „Ich finde das unverschämt. Es gibt einen Beschluss von uns für den Straßenbau, aber Du gehst dagegen vor“, platzte es aus ihm heraus. „Und Du kriegst es nicht hin, den Leuten zu sagen, was du dagegen hast.“

Rechte im Rechtsstaat

Den Sachstand erläuterte der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel kurz und knapp: „Es gibt einen Planfeststellungsbeschluss. Dieser ist nicht rechtskräftig, weil gegen ihn Klage eingereicht wurde.“ Bürgermeister Volker Zocher (parteilos), der zur Sitzung gekommen war, um Manuela Schmidt (WVA) als Nachrückerin für die aus dem Rat ausgeschiedene Stefanie Kramer-Lips zu verpflichten, kommentierte: „Ich finde es schlimm, wenn ein Konzept für die Allgemeinheit von Einzelnen verhindert wird. Aber wir leben in einem Rechtsstaat.“

Nach der Sitzung sprach ein Besucher, der sich nicht öffentlich geäußert hatte, von einer „Hetzjagd gegen Jürgen Streller“, der Klageweg sei dessen gutes Recht. Der LVZ drohte er ein Strafverfahren an, falls sie berichtet, wie die Sitzung verlief.

Von Frank Pfeifer