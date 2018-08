Trebsen

Seine Entscheidung, das Trebsener Schloss- und Gartenfest auf den Freitag und Sonnabend vergangener Woche zu begrenzen, verteidigt das Landratsamt. Weil sich der Veranstalter nicht an das Verbot der Sonntagsöffnung gehalten hat, erwägt die Behörde jetzt eine Strafe. Für künftige Events könnte der Vorfall makabere Auswirkungen haben.

Amt steht zum Verbot

„Rein gewerbliche Aktivitäten ohne einen besonderen Grund sind am Sonntag verboten“, betont Landratsamtssprecherin Brigitte Laux. Das gelte für alle Gewerbetreibenden. Auch die Landesdirektion des Freistaates in der Verantwortung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und das Leipziger Verwaltungsgericht würden dies so bewerten.

Landratsamt fasst Strafe ins Auge

Das Landratsamt will nun prüfen, welche Auswirkungen und Handlungsspielräume der Beschluss des Leipziger Verwaltungsgerichts mit sich bringt, das einen Eilantrag auf Genehmigung der Sonntagsöffnung des Festes abgelehnt hatte. „Das Gericht geht beim Streitwert für den Sonntag von vorsichtig geschätzten 5000 Euro Gewinn durch Eintritt, Parkgebühren et cetera der Marketinggesellschaft aus“, so Laux.

Amt bedauert Kommunikationspanne

Sonntägliche Veranstaltungen müssten einen deutlichen Mehrwert bieten, ein Alltagseinkauf in schöner Umgebung reiche nicht aus. „Der Eventcharakter hätte vermutlich mit einem geänderten Konzept erreicht werden können“, meint Laux. Der erste Beigeordnete des Landkreises, Gerald Lehne (CDU), bedaure, dass eine Beratung im Vorfeld nicht mehr möglich gewesen ist, da er erst informiert wurde, als bereits das Verwaltungsgericht eingeschaltet worden war. „Dieser Manöverkritik an der internen Kommunikation müssen wir uns stellen“, gestand Laux. „Aber auch der Veranstalter kannte die Ablehnungsgründe und hätte als Profi entsprechend reagieren und bereits eher das Gespräch suchen können.“

Gartenfest-Chef suchte Gespräch

Darüber kann André König, Geschäftsführer der Suhler Arcos GmbH, nur den Kopf schütteln. „Als die kurzfristige Ablehnung eintraf, habe ich das Gespräch mit der Mitarbeiterin des Ordnungsamtes geführt, die sie verfasst hatte. Aber sie blieb bei ihrer Auffassung“, sagt der als Gartenkönig bekannte Unternehmer. „So etwas habe ich noch nie erlebt, und ich veranstalte solche Feste seit Jahren in vielen Bundesländern. Inzwischen rufen mich meine Mitbewerber an und wollen wissen, was hier los ist.“

Andere Feste möglich

Was bedeutet die Entscheidung des Landratsamtes aber für andere Veranstaltungen? Es komme immer auf den konkreten Fall an, meint Laux. So könnte eine Sammler- oder Raritätenbörse möglich sein, weil nicht alltägliche Waren angeboten werden. Auch Verkaufsbörsen mit einem gewissen Erlebniswert seien sonntags möglich.

Amt bearbeitet nur Antragsteller

Warum verbot dann aber niemand den Sonntagsverkauf bei den Gartentagen drei Wochen vorher in Belgershain? „Nur wenn – wie in Trebsen – ausdrücklich eine Befreiung von der Sonntagsruhe beim Landratsamt beantragt wird, erfahren wir von solchen Veranstaltungen. Belgershain war nicht bekannt, daher gibt es auch keine Ungleichbehandlung“, so Laux.

Regelbrecher sind fein raus

Für den Gartenkönig absurd. „Das Landratsamt weiß also nicht, was im Kreis passiert, obwohl plakatiert wird“, wundert er sich. „Völlig unverständlich ist, dass derjenige durchkommt, der den Sonntagsverkauf gar nicht erst beantragt, und der bestraft wird, der sich an die Regeln hält.“ Auch der Trebsener Schlossherr Jochen Rockstroh ist perplex. „Wenn das wirklich so ist, wäre das ein Armutszeugnis fürs Landratsamt“, meint er.

Künftige Gartenfeste nur mit Sonntag

In der Lokal- und Landespolitik stieß das Handeln der Kreisbehörde auf massive Kritik. Bürgermeister Stefan Müller (CDU), König und Rockstroh bemühen sich nun um eine Lösung für das Gartenfest im nächsten Jahr. Eine Neuauflage wird es nur geben, wenn sich der Sonntag einbeziehen lässt, macht der Veranstalter klar.

Von Frank Pfeifer