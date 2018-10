Grimma

Zu den Tagen der Justiz vom 24. bis 26. Oktober gewähren die Gerichte und Staatsanwaltschaften des Freistaates Sachsen einen Einblick in ihre Arbeit. Das Grimmaer Amtsgericht beteiligt sich am Mittwoch den ganzen Tag über mit verschiedenen Offerten und lädt Besucher zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Vorgestellt werden auch die Berufsbilder der Justiz.

Bereits um 9 Uhr sind alle Interessenten zu einer fiktiven Gerichtsverhandlung ins sanierte Grimmaer Schloss in der Klosterstraße 9 eingeladen, wo sich das Amtsgericht seit 2012 befindet. Neuntklässler des Grimmaer St.-Augustin-Gymnasiums haben im Unterricht mit ihrer Lehrerin Peggy Kolonko diese Strafverhandlung vorbereitet. Richter Lutz Grzonka und Attila Hesse von der Zweigstelle Grimma der Staatsanwaltschaft Leipzig haben sie fachkundig unterstützt. „Die Schüler führen ihr spannendes Rollenspiel im historischen Saal auf“, informiert Amtsgerichtsdirektor Mathias Zschiebsch. Werden die Angeklagten bestraft oder freigesprochen? Das Ergebnis ist offen.

Ab 13 Uhr werden stündlich Hausführungen angeboten. Der Chef des Hauses führt interessierte Gäste persönlich durchs Amtsgericht. Neben den Verhandlungssälen und anderen Räumen können auch die Haftzellen mit Wandzeichnungen Inhaftierter aus dem 18. Jahrhundert und moderne Zellen besichtigt werden. Die Besucher erfahren Interessantes zur Geschichte des Schlosses und erhalten einen Einblick in die Arbeit des Amtsgerichts. Die Führungen beginnen ab 13 Uhr jeweils zur vollen Stunde bis 16 Uhr und dann noch einmal abschließend um 17.15 Uhr.

Zu zwei Informationsrunden laden die Mitarbeiter des Amtsgerichts um 16 Uhr ein. „Was ist zu tun, wenn ein Verwandter gestorben ist?“ Im Kornhaus (zweites Obergeschoss) geht es um Fragen des Erbrechts ebenso wie um die Aufgaben des Nachlassgerichts. Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsantragstelle sowie Wissenswertes zur Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe vermitteln die Mitarbeiter zur gleichen Zeit im Saal 102 im Schloss. Alle, die sich für einen Beruf in der Justiz interessieren, sind 16.30 Uhr in den historischen Saal eingeladen. Mitarbeiter des Amtsgerichts geben Auskünfte über verschiedene Berufe und Ausbildungswege.

Die Tage der Justiz, in denen sich die Behörden öffnen und ihre Arbeit vorstellen, sind an ein Jubiläum gekoppelt. Nach der friedlichen Revolution wurden 1993 im Freistaat die ordentlichen Gerichte ebenso wiedererrichtet wie die Staatsanwaltschaften. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten Kreis- und Bezirksgerichte. Das ist nun 25 Jahre her. Zu den ordentlichen Gerichten zählen heute die Amts- und Landgerichte sowie das Oberlandesgericht.

Von Frank Prenzel