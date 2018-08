Grimma Großsteinberg - Anbindung ans Gewerbegebiet soll saniert werden Eine geordnete Straße durchs Großsteinberger Gewerbegebiet an der Grethener Straße will die Gemeinde schaffen. Dazu gehört auch eine normgerechte Einfahrt. Bürgermeister Kretschel setzt auf Tempo.

Das Gewerbegebiet an der Grethener Straße in Großsteinberg. Es existiert keine richtige Straße, jeder kann über die Betonfläche fahren. Jetzt will die Gemeinde Ordnung reinbringen. Quelle: Frank Pfeifer