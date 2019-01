Grimma/Kössern

Eine Straße im Grimmaer Ortsteil Kössern meiden Anwohner, wenn sie mit dem Farrrad oder zu Fuß unterwegs sind: Zum Kösserner Rittergut. Der unschöne Flickenteppich bricht vor mehreren Anwesen ab und geht in unbefestigtes Terrain über. Mehr noch: Vor den Grundstücken 4 bis 10 sammelt sich nach jedem heftigen Regenguss oder Dauerregen das Wasser und findet tagelang nicht den Weg in die Kanalisation. „Das ist erst so extrem, seitdem die neuen Kanäle verlegt sind“, sagen Petra und Roland Strauß, die zu den Erben eines der Grundstücke gehören. Bislang sind die Eheleute mit ihren Vorstößen zur Lösung des Problems gescheitert.

Anwohner müssen bei Sanierung zahlen

Für die kurze Stichstraße und den Dorfplatz gibt es jedoch Hoffnung. Sofern die Anwohner mitziehen, könne die Sanierung im Jahr 2020 erfolgen, sagt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auf LVZ-Nachfrage. Denn die Anlieger werden nach geltender Satzung zu Straßenbaubeiträgen herangezogen. Bislang sei das Vorhaben auf Wunsch der Hausbesitzer mehrfach geschoben worden, sagt der Rathauschef. Man sei sich nicht einig gewesen, benennt er die Zahlungspflicht als den Knackpunkt.

40 500 Euro kommen auf Grundstücksbesitzer zu

Bergers Worten zufolge gibt es für den Ausbau von Dorfplatz und Straße bereits eine fertige Planung. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 270 000 Euro und einer 75-prozentigen Förderung. Die Kommune übernimmt zehn Prozent der Baukosten. Die Eigentümer der Grundstücke müssten 15 Prozent tragen, also 40 500 Euro – heruntergerechnet auf die Grundstücke.

Sollte es zur Sanierung der Straße kommen, müssen die anliegenden Grundstücksbesitzer 15 Prozent der Kosten tragen. Quelle: Frank Prenzel

Grundstückswerte sinken

Petra Strauß ist in der Dorfstraße 8, wie sie damals noch hieß, groß geworden. Hier steht ihr Elternhaus, das nun – nach dem Tod ihrer Mutter – wohl von der Erbengemeinschaft veräußert wird. Vom Aufreißen und Zuschütten in der Straße kann die 62-Jährige ein Lied singen. Mal waren es Wasserleitungen, dann Telefonkabel. Doch erst seit dem Kanalbau im Jahr 2016 bilden sich bei heftigen Niederschlägen die riesigen Wasserpfützen vor dem Haus. Das mindere auch den Wert des Grundstücks, beklagt das Ehepaar. Der 66-Jährige schüttelt den Kopf: „Hier läuft nichts mehr ab.“ In Extremfällen fließt das Wasser sogar in den Hof, vor dem Haus steht es permanent auf den Schachtabdeckungen.

Ehepaar Strauß sprach nach eigenen Angaben nach der Baumaßnahme den Oberbürgermeister an und kontaktierte den Bauherren. „Passiert ist nichts“, ärgert sich die 62-Jährige. Die Baufirma sei noch einmal zur Kontrolle geschickt worden, angeblich sei alles korrekt angeschlossen.

Die Grundstücksbesitzer sind verärgert. Quelle: Frank Prenzel

„Nicht der Verantwortungsbereich des Versorgungsverbandes“

Die Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH (KWW) ließ 2016 in der Straße neue Mischwasserleitungen errichten. Dass gestaute Wasser auf der öffentlichen Straße falle nicht in den Verantwortungsbereich des Verbandes, erklärt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain. Er verweist auf die Kommune, die für die Unterhaltung und damit für die ordnungsgemäße Entwässerung der Straßen über Einläufe und Kanäle zuständig sei.

Oberbürgermeister Berger : Stadt will loslegen

Kunath bedauert, dass die Stadt Grimma die Straße in Kössern nicht im Zuge des Kanalbaus mit erneuern konnte. Aus Gründen der Kosten- und Zeiteinsparung bemühe man sich stets um ein koordiniertes Vorgehen. Die Straße Zum Kösserner Rittergut habe die KWW nach den Schachtarbeiten wieder so hergerichtet, wie sie vorgefunden wurde. „Natürlich ist das für die Anlieger nicht zufrieden stellend“, gibt der Geschäftsführer zu.

Petra und Roland Strauß wünschen sich eine schnelle Lösung des nassen Problems. „Es muss auch hier ordentlich zugehen“, sagt die 62-Jährige mit Blick auf die schick sanierten Straßen in Kössern. Rathauschef Berger ist auf ihrer Seite: „Wir wollen die Straße anfassen. Ich würde mich freuen, wenn die Leute einwilligen.“

