„Begeistert“ nannte der Grimmaer Fotograf Thomas Kube dieses Foto, das er in einem Grimmaer Seniorenpflegeheim aufgenommen hat. Während eines Kulturprogramms in der Einrichtung zeigte sich die ältere Heimbewohnerin so verzückt, dass sie die Augen schloss und Beifall klatschte.



Quelle: Thomas Kube