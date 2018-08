Otterwisch

„Von diesem Sommer allein lässt sich nicht auf den Klimawandel schließen.“ Ehe ein falscher Eindruck aus diesem Satz entsteht, schiebt Sven Möhring nach: „Aber wir befinden uns in einer Erwärmungsphase.“ Der Otterwischer muss es wissen, denn er beobachtet seit 25 Jahren ehrenamtlich die vom Wetter ausgelösten Veränderungen in der Natur, wofür er jetzt mit der Wetterdienstplakette von der Bundesregierung ausgezeichnet wurde. Dort, wo Informationen wie die von Möhring zusammenfließen, lassen die Daten Alarmlampen leuchten.

Otterwischer nimmt Daten aus Natur auf

Schon als Schulkind hatte Möhring ein eigenwilliges Hobby: Er kartierte das Vorkommen von Vögeln und Wirbeltieren. In der elften Klasse stieß er zur Fachgruppe für Ornithologie und Herpetologie Falkenhain, die er seit 16 Jahren leitet. Dem Ruf des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der für den Osten phänomenologische Beobachter suchte, folgte er 1993. Seitdem geht er mehrmals in der Woche raus in die freie Landschaft und schaut, was das Wetter mit ihr macht.

Vorderseite der Wetterdienstplakette, die Falk Böttcher im Auftrag von Bundesminister Andreas Scheurer an Sven Möhring aus Otterwisch übergab. Quelle: Frank Pfeifer

Seinen Fokus richtet er auf 50 Wildpflanzenarten und alle landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, die in der Region angebaut werden. Wann beginnen sie zu blühen? Wann werden ihre Früchte reif? Wann fallen die Blätter? Im Notizbuch macht sich der Biologe, der in der Naturschutzbehörde des Landkreises Ehrenamtliche betreut und für den Artenschutz zuständig ist, Stichpunkte, die er zu Hause in die Datenbank des DWD überträgt. Für dieses Engagement erhielt er jetzt vom Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, die Wetterdienstplakette verliehen.

Rückseite der Wetterdienstplakette. Quelle: Frank Pfeifer

Die Kommentierung seiner Beobachtungsergebnisse überlässt der 47-Jährige anderen. Fest steht für ihn aber, dass die Kirschen eine bis anderthalb Wochen eher als vor 25 Jahren zu blühen beginnen. „Alles verlagert sich, auch wenn es mal einen Ausreißer in die eine oder andere Richtung gibt“, resümiert Möhring. „Wir sollen eintragen, wann Dauergrünland im Frühling ergrünt; doch wir hatten schon Winter, in denen es nicht einmal vergilbte.“

Wetterdienst sieht Klimawandel als bewiesen an

Von „kurz- und langperiodischen natürlichen Schwankungen“ spricht Falk Böttcher, bei dem im Leipziger Stadtteil Holzhausen alle Daten der ostdeutschen Beobachter – außer denen von Mecklenburg-Vorpommern – auf dem Tisch landen. Der Leiter der DWD-Abteilung Agrarmeteorologie weiß: „Insgesamt hat sich die Vegetationsperiode gegenüber dem von der Weltorganisation für Meteorologie definierten Vergleichszeitraum von 1961 bis 1990 um 20 bis 30 Tage verlängert. Die Entwicklung der Pflanzen verfrüht und beschleunigt sich, während wir am Ende der Vegetationszeit eine leichte Verspätung registrieren, die dieses Jahr aber wegen der extremen Trockenheit wahrscheinlich ausfällt.“

Zahlen lügen nicht: Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst in seinem Leipziger Büro an einem Diagramm, das die Veränderung der Pflanzenentwicklung in Sachsen im Vergleich zum Zeitraum von 1961 bis 1990 darstellt. Quelle: Frank Pfeifer

Aus den Mitteilungen von bundesweit knapp 1300 phänologischen Beobachtern ergibt sich unabhängig von der Registrierung typischer meteorologischer Werte ein eigener Datensatz. „Den Busch interessiert es nicht, was wir für Temperatur oder Feuchtigkeit messen. Er macht, was er für richtig hält“, beschreibt Böttcher volkstümlich. Liege eine Beobachtungsreihe lange genug vor, könnten Aussagen über die Klimaentwicklung getroffen werden. Und eine solche Aussage macht der Forscher: „Wir sind mitten drin im Klimawandel. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wir erleben eine rasante Entwicklung, die noch nie so drastisch war, seit es den Menschen und seine Vorfahren gibt.“ Gründe seien vor allem die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas sowie die Zementproduktion mit ihrem hohen Kohlendioxidausstoß.

Forschung hilft Landwirtschaft und Allergikern

Die Forschung, zu der Sven Möhring aus Otterwisch beiträgt, soll laut Böttcher helfen, dass sich die Menschheit auf die veränderten Bedingungen besser einstellt, um weiter vernünftig leben zu können. „Außerdem beraten wir die Landwirtschaft auf den Schlag genau. Wenn ich beispielsweise weiß, wann der Raps blüht und welche Infektionskrankheit zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ist, kann ich ökologischen und chemischen Pflanzenschutz gezielter einsetzen und muss die Mittel nicht aufs Blaue aufs Feld kippen“, erläutert er. Nicht zuletzt seien die Informationen des DWD wichtig für Allergiker, die ihre Leiden lindern können, wenn sie rechtzeitig ihre Medizin dagegen einnehmen.

Von Frank Pfeifer