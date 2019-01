Trebsen

Dass Stadtrat Stefan Kroschky (Bündnis Pro Trebsen und Ortsteile) zugibt, sich über Feuerwehrmänner im Einsatz lustig gemacht zu haben, empfindet Ortswehrleiter Daniel Rudolph als beschämend. „Für jemanden, der unser Vorgehen hundertprozentig kennt, ist das traurig. Unter seiner Regie waren die Abläufe genauso“, sagte er am Freitag der LVZ.

Hintergrund der Kritik bildet ein Einsatz der Trebsener Ortswehr in der Silvesternacht. Nach 1 Uhr eilten Feuerwehrmänner zum Gerätehaus, um zu einem Papiertonnenbrand auszurücken. Da die Tür noch verschlossen war, mussten sie auf einen Kameraden mit Schlüssel warten. In dieser Zeit, so bezeugen sie, seien sie aus einer Gruppe von Feiernden, zu der Kroschky zählte, mit drei extrem starken Böllern beworfen worden. Außerdem habe sie Kroschky lautstark ausgelacht.

Kroschky bekennt sich zum Auslachen der Einsatzkräfte

Kroschky, der vor Rudolph die Wehr leitete, 2015 aber zurücktrat und nach langen Streitereien vom Stadtrat aus den Reihen der Truppe entlassen wurde, bestreitet zwar die Gewalt gegen Einsatzkräfte. Er räumt aber ein, sich über die wartenden Einsatzkräfte lustig gemacht zu haben. „Wir hatten uns einfach gewundert, dass nicht jeder einen Schlüssel hat“, begründete er.

„Eigentlich sollte er noch wissen, dass bei uns nicht alle über Schlüssel verfügen. Bei 32 Mitgliedern können wir nicht jedem einen aushändigen“, erklärt Rudolph. „ Zwölf Kräfte, die bei 98 Prozent der Einsätze dabei sind, haben Schlüssel. Wenn andere Kameraden vor ihnen am Gerätehaus eintreffen, reden wir von einer Wartezeit von bis zu einer Minute, selten mal zwei Minuten.“

Wehrleiter Rudolph hält Verhalten für inakzeptabel

Rudolph fehlen die Worte, wenn sein Vorgänger darüber lauthals feixt. „Auch unsere Kameraden meinen, das sei das Letzte“, sagt er. Und in der Funktion als Stadtrat sei solches Verhalten inakzeptabel.

Polizei untersucht Schaden am Gerätehaus

Im Raum steht noch der weit schwerere Vorwurf der Gewalt gegen Einsatzkräfte. Die Polizei vernimmt Zeugen, um sich ein Bild von den nächtlichen Geschehnissen am Trebsener Schulberg zu machen. Bei den Ermittlungen geht es laut Polizeisprecher Uwe Voigt auch um eine Beschädigung am Rolltor des Gerätehauses. Das städtische Hauptamt geht davon aus, dass diese durch Feuerwerkskörper verursacht wurde, und stellte Anzeige. Ein direkter Zusammenhang mit den drei Böllern, von denen sich die Einsatzkräfte attackiert sahen, ist aber nicht zwangsläufig gegeben.

Von Frank Pfeifer