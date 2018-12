Grimma

Ins weihnachtliche Erzgebirge entführt die aktuelle Sonderausstellung im Kreismuseum Grimma, die seit dem 1. Advent geöffnet ist. Sie bietet einen schönen und vielfältigen Einblick in die Kunst der Menschen des Erzgebirges. Das Museum in der Paul-Gerhardt-Straße 43 hat von Dienstag bis Freitag und Sonntag immer von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen, am 25. und 26. Dezember, lädt es zum Besuch ein. Nach Weihnachten ist dann bis zum 30. Dezember geöffnet. Montags und an den Sonnabenden bleibt die Einrichtung geschlossen.

Volkskunst aus dem Erzgebirge zeigt das Kreismuseum in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Sammler stellt Spielzeug und Volkskunst zur Verfügung

Den Großteil der Ausstellungsstücke stellt der Nachfahre des 1866 gegründeten Seiffener Spielwarenverlags Max Hetze für die Präsentation in Grimma zur Verfügung. Albrecht Kirsche beschäftigt sich seit Jahren mit der Spielzeug- und Volkskunsttradition im sächsischen und böhmischen Erzgebirge. Gleichzeitig ist er passionierter Sammler historischer Spielzeuge und bereichert regelmäßig Ausstellungen mit wertvollen Leihgaben. Die Anfänge der Sammlung gehen vor allem auf seinen Vater und Großvater zurück. Beide haben über Jahrzehnte eine Mustersammlung von den verschiedenen Spielwarenproduzenten angelegt, informiert Museumsleiterin Marita Pesenecker.

Nachbau des Leipziger Marktes ist zu sehen

Die ältesten Stücke in der Sonderausstellung „ Weihnachten im Erzgebirge“ stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts: zwei bergmännische Lichterfiguren und ein Nachbau des Leipziger Marktes. Sehr detailfreudig wurde hier eine Marktszene dargestellt. Weitere Glanzstücke sind laut Pesenecker zwei Weihnachtsberge, einer von ihnen ist mit sehr schönen Lößnitzer Figuren aus dem Ende des 19. Jahrhunderts bestückt.

Am 20. Januar bietet das Museum übrigens für alle Freunde der erzgebirgischen Musik und Mundart einen Hutzennachmittag mit „Do Original Rascher vom Knochen“ an. Und am 10. Februar kommt Albrecht Kirsche nach Grimma und hält einen Vortrag über „ Spielzeug aus dem Erzgebirge“.

Von lvz