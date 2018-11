Colditz

„Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen?“ Diese Frage wird noch bis Donnerstag im Jugendcenter Colditz, Wettiner Ring 17, beantwortet. Fachpersonal des Leipziger Stasi-Unterlagen-Archivs stehen von zehn bis 18 Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung, beantworten Fragen zur Antragstellung und helfen vor Ort dabei ein entsprechendes Formular auszufüllen.

Buchstäblich eingerahmt ist dieses Angebot der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) von einer Ausstellung, die sich mit der Arbeit und Methodik der Staatssicherheit beschäftigt. Ironie der Geschichte: Hatte einst der so genannte „VEB Horch und Guck“ seine Staatsbürger stets im Ohr und Visier, können in dieser Exposition die Bürger von heute das System von Honecker, Mielke & Co. durchleuchten und hinterfragen.

Noch bis Donnerstag ist im Colditzer Jugendcenter eine Ausstellung über die Arbeit und Methodik der Stasi in der DDR zu sehen. Colditz war für den Geheimdienst von besonderem Interesse.

Einer 70-jährigen Besucherin, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, ist es wichtig, sich der Geschichte zu stellen. „Dazu gehört für mich die Einsicht in meine persönliche Stasiakte. Wer war auf mich angesetzt? Genau das möchte ich wissen“, sagte sie. Die Colditzerin gehörte der katholischen Gemeinde an. „Christen waren im SED-Regime nicht gewollt“, stellt sie klar.

Regina Schild, die Leiterin der Leipziger Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde, und Bürgermeister Robert Zillmann eröffnen die Stasi-Ausstellung im Jugendcenter Colditz Quelle: Frank Schmidt

„Wir freuen wir uns, Gast in Ihrer Stadt sein zu können, um auch in dieser Region die Stasi samt ihrer Mittel und Methoden etwas näher zu bringen“, sagte Regina Schild, die Leiterin der Leipziger Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde. Schließlich sei Colditz durch die zuständige Stasi-Kreisdienststelle in Grimma überwacht und bearbeitet worden, nachdem auch hier ein all umfassendes Netzwerk gespannt worden war.

„Hier in Colditz hatte die Stasi einige Schwerpunkte. So hatte sie das Porzellanwerk im Blickfeld und ganz besonders das Schloss, weil es ein alliiertes Gefangenenlager speziell für Engländer war“, so Schild. Zu DDR-Zeiten kamen viele Engländer nach Colditz, um den für sie wichtigen und geschichtsträchtigen Ort zu besuchen.

„Die Stasi wollte wissen, was die Besucher bewegte und mit wem sie Kontakt aufnahmen“, skizzierte Schild das Interesse des Geheimdienstes. Die Akten würden jedoch auch widerspiegeln, dass man bis ins Detail gegangen war. So spielten beispielsweise die Bedingungen in der Klinik Zschadraß eine Rolle.

Und man wollte wissen, wie die Stimmung und Situation im Herbst ’89 war, denn hier hatte es Friedensgebete und Demonstrationen gegeben“, kramt Schild gedanklich in den Colditzer Stasiunterlagen. Kurzum, die Stasi hatte die „negativ-dekadenten Menschen“, wie sie sie bezeichnete, fest im Blick.

Mit einzelnen Schautafeln stellt die Ausstellungen im Jugendcenter einen direkten Bezug zur Stadt Colditz her, die für die Stasi in verschiedener Hinsicht von besonderem Interesse war. Quelle: Frank Schmidt

Ziel der Ausstellung sei es auch, das Demokratieverständnis zu schärfen und deutlich zu machen, dass die DDR eine Diktatur war. Colditz Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) bezeichnet das Engagement der Behörde als „wichtige Arbeit gegen das Vergessen“, die auch der jüngeren Generation vermittelt werden müsse.

Geschichtslehrer Florian Pitulle sieht hier noch viel Arbeit. Gleichwohl er selbst mit 28 Jahren ein „Nachwendekind“ ist und die DDR-Geschichte nur aus dem Lehrbuch kennt, hat er sie für seine Arbeit studiert. Bei vielen Jugendlichen werde es nicht einfacher, ihnen die DDR-Historie zu vermitteln, meint der Pädagoge.

Von Frank Schmidt