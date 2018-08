Grimma/Mutzschen

Der Leipziger Rettungsleitstelle wurde am Dienstag bekannt, dass auf dem Autobahnparkplatz Mutzschen an der A14 ein Fahrzeug in Brand geraten war. Die Kameraden der Feuerwehr Mutzschen rückte mit zwei Fahrzeugen und 18 Kameraden an und löschte den Brand.

Pikant: Einen Tag vorher wurde ein Bürgerpolizist auf den abgestellten Pkw aufmerksam gemacht. Der Wagen stand seit etwa acht Wochen auf dem Parkplatz. Er nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Das Fahrzeug war auf Steinen aufgebockt, die Felgen waren entfernt worden und die Reifen lagen neben dem Fahrzeug. Aus dem Cockpit fehlten diverse Teile und das Fahrzeug war abgemeldet.

Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug mittels Brandbeschleuniger in Brand gesteckt wurde. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Tel. 03437/708925100 zu melden.

Von LVZ