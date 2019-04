Mit einem Großaufgebot an Kräften und einem Hubschrauber suchte die Polizei am Montag früh in Grimma nach einem Baby. Der Vater hatte das drei Monate alte Kind in den Morgenstunden aus der Wohnung im Stadtgebiet mitgenommen. Am Vormittag konnte die Polizei das Kind wohlbehalten zur Mutter zurückbringen.