Auto überschlägt sich in Naunhof – Schwangere schwer verletzt

Naunhof. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Naunhof ist eine 31-jährige Schwangere verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge saß die junge Frau am Lenkrad, als der Wagen in der Brandiser Straße aus bislang ungeklärter Ursache aus der Spur geriet und gegen einen Baum prallte. Dabei rammte das Auto einen parkenden Wagen und erhielt dabei so einen Drive, dass er sich überschlug und auf dem Dach landete.

Die Feuerwehr befreite die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde geborgen und die Fahrbahn gereinigt.

Die Polizei ermittelt wegen der Unfallursachen.

Von Frank Schmidt