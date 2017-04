Grimma. Zu einem tödlichen Unfall kam es am Ostermontag gegen 14.30 Uhr auf der A 14 nahe Grimma. Auf der Richtungsfahrbahn Dresden war der Fahrer eines Mercedes Benz circa 100 Meter hinter der Abfahrt Grimma aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen wurde eine Böschung hochgeschleudert und prallte dann an einen Baum. Für den Fahrer aus dem Raum Görlitz, der sich allein im Wagen befand, kam jede Hilfe zu spät. Er verbrannte in seinem Wagen. Der Notarzt konnte nichts mehr tun. Der alarmierte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Polizei sperrte für die Ermittlungen die Autobahn in Richtung Dresden weiträumig ab. Auch auf der Gegenseite kam es zu Staus – durch Gaffer. Staus entstanden auch auf der Umleitungsstrecke – die Polizei hatte den Verkehr von der Autobahn abgeleitet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Von Frank Schmidt