Avatar in Otterwisch: Erhard Fischer schafft sich Filmkulisse

Der ehemalige Brückenbauer Erhard Fischer verwandelte in den letzten Jahren sein Grundstück in der Otterwischer Bahnhofstraße in einen exotischen Skulpturen und Figurenpark mit vielen selbstgeschaffenen Formen. Außerdem sorgt der Naturfreund für beste Lebensbedingungen bei Insekten, Lurchen und Vögeln. Foto: Thomas Kube



Quelle: Thomas Kube