Grimma/Dahlen

Olav Chemnitz bleibt Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes Mulde-Collm der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Zur 8. Ordentlichen Kreiskonferenz des eingetragenen Vereins am vergangenen Wochenende wurde er einstimmig wiedergewählt. Auch seine Stellvertreter wurden im Amt bestätigt: Barbara Mockschan und Frank Mieszkalski.

Einen personellen Wechsel gibt es hingegen bei den Beisitzern, denn Klaus Uhlemann, Dieter Scharschuh und Matthias Haase hatten sich aus Altersgründen nicht noch einmal aufstellen lassen. „Wir wollen den Weg freimachen für einen Generationswechsel“, begründete Uhlemann seine Entscheidung. Die Awo müsse mit und für die jungen Menschen ihre Zukunft gestalten. Als Beisitzer wurden Gerd Becker, Heike Brauner, Manfred Hönig, Heiko Jentzsch, Liane Schwarm und Volkmar Winkler gewählt.

Awo-Vorstand wird alle vier Jahre gewählt

Die Kreiskonferenz fand in den Räumen der Grimmaer Awo-Werkstatt für Menschen mit Behinderung statt. 35 Delegierte vertraten die zum Verband gehörenden neun Ortsgruppen. Bei der Awo Mulde-Collm werden alle vier Jahre nicht nur der Vorstand, sondern auch die Revisoren gewählt. Zudem zieht der Verband mit seinen drei Gesellschaften, etwa 400 Beschäftigten und rund 500 Mitgliedern zur Wahlversammlung eine Bilanz der vergangenen Legislatur. Erst vor wenigen Tagen hatte der Kreisverband der Wohlfahrtsorganisation sein 25-jähriges Bestehen gefeiert.

Der alte und neue Vereinschef Olav Chemnitz hob die Kollegialität im Vorstand hervor. „Mehr als 70 Sitzungen sowie deren Vor- und Nachbereitung, also Einladungen, Vorträge, Beratungen, Beschlussverfahren, Diskussionen, Entscheidungen, Informationen und Protokolle sind die Bilanz der intensiven Vorstandsarbeit“, sagte er. Chemnitz, der bereits seit 2006 im Vorstand tätig ist und seine Brötchen als Leiter des von der Awo Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West betriebenen Wohnheimes Höfgen verdient, lobte den „neuen Geist, der sich unter anderem durch die Berufung des neuen Geschäftsführers Daniel Schippan im Januar 2013 in der Vorstandsarbeit durchgesetzt“ habe.

Neues Sozialzentrum in Bad Lausick in Planung

Schippan ist Chef eines Arbeitgebers, der mit der Pflege und Betreuung gGmbH, der Kinderwelt gGmbH und der Familienzentrum gGmbH drei Gesellschaften am Markt hat. In vielen Bereichen habe der Kreisverband mit seinen Tochterunternehmen einen Personalzuwachs zu verzeichnen, sagte Schippan. So seien 50 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. „Und die Leistungskurve geht in allen Bereichen stetig nach oben.“

Schippan stellte die Bilanz der Pflege und Betreuung gGmbH, die etwa 750 Patienten betreut, heraus. Hier seien in den vergangenen Jahren „sehr gute Ergebnisse“ erzielt worden. „Das ermöglichte uns, in unsere fünf Standorte zu investieren. Auch in den kommenden Jahren wollen wir wachsen.“ Aktuell werde der Erwerb eines Grundstücks in Bad Lausick geprüft, um ein neues Sozialzentrum zu entwickeln, so Schippan.

Team der Familienhilfe bekommt Zuwachs

Immer wieder auf einen besseren Personalschlüssel hinzuwirken, sei eine Kernaufgabe der Kinderwelt gGmbH, verdeutlichte der Geschäftsführer. Erfolge gebe es bereits, doch man müsse am Ball bleiben. Der Personalmangel belaste schon heute die Awo-Kindertagesstätten. Aktuell besuchen mehr als 1000 Steppkes die 15 Einrichtungen.

In der Familienzentrum gGmbH, berichtete der Geschäftsführer, verzeichne man ein stetiges Wachstum. Zuletzt konnte seinen Worten zufolge im „Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung“ das Team der sozialpädagogischen Familienhilfe um eine Stelle erweitert werden.

Von Frank Prenzel