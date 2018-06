Grimma

Auszubildende in Grimma wollen ihre „Roten Schule“ mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Deshalb haben sie jetzt ihre Projektwoche unter das Motto „Rote Schule – das sind wir“ gestellt. Die Bildungseinrichtung in der Straße des Friedens ist eine von drei Säulen des Beruflichen Schulzentrums Grimma (BSZ). Spezialisiert als Berufsfachschule für Wirtschaft und Soziales werden hier vor allem Sozialassistenten und Erzieher ausgebildet. Absolventen aus dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr haben sich nun mit einem einwöchigen Projekt auf Angebote vorbereitet, die in enger Kooperation mit Kindereinrichtungen aus der Region durchgeführt werden.

„Dafür teilen sich unsere Schüler in verschiedene klassen- und jahrgangsübergreifende Gruppen auf, sodass die Schüler mit unterschiedlich langen Ausbildungszeiten voneinander profitieren können“, erklärte Berufsfachschullehrerin Evelyn Aresin. „Insbesondere die Sozialassistenten sind ja noch in der Findungsphase, um neben dem fünfwöchigen Praktikum in einer Kindereinrichtung sich für eine finale Fachrichtung zu entscheiden.“ Außerdem seien Schüler der Vorklassen mit berufsspezifischen Aspekten integriert sowie Schüler der DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache). Um die Versorgung der Projektteilnehmer zu sichern, seien Schüler der Berufsförderschule für Hauswirtschaft eingebunden.

Azubis setzen Themenwünsche der Einrichtungen um

Zum Projektinhalt gehört, dass sich die Kindereinrichtungen an die Auszubildenden mit Wünschen für spezielle Themen wenden, für die in den Einrichtungen nicht in jedem Fall der Freiraum besteht, diese zu realisieren. Und so geht es im Montessori-Kinderhaus Grimma-Süd um den Weltraum, im Hort „Pfiffikus“ der Ostwald-Grundschule mit der DaZ-Klasse darum, die Sprache spielerisch zu erlernen, im Hort Hohnstädt um Teambildung und in der Kindertagesstätte „Schwanenteich“ um Sport und Spiel, wo eine recht große Teilnahme erwartet wird. „Das ist für uns eine sehr große Herausforderung“, betonte Aresin.

Begleitet und reflektiert wird die Projektwoche von der eigens gegründeten Pressegruppe, die zum wiederholten Mal von Antonio Mguenha geleitet wird. „Wir drehen einen Film, schreiben über jeden Projekttag Artikel und kümmern uns um die Präsentation der Gruppenarbeiten, die im Ergebnis am letzten Projekttag in der Aula vorgestellt werden“, erklärte der 21-Jährige, der selbst eine Ausbildung zum Erzieher macht. Deshalb hat er auch schon in Einrichtungen gearbeitet, die, wie er sagt, „von der ,Roten Schule‘ als pädagogische Fachschule noch nicht gehört haben“. Deshalb halte er die Öffentlichkeitsarbeit für ganz wichtig.

Von Frank Schmidt