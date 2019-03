Grimma/Großbothen

Nachdem im vorigen Jahr die Bundesstraße 107 zwischen Nimbschen und Großbothen erneuert worden war, lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ab 1. April zwei weitere Abschnitte der wichtigen Verkehrsader sanieren. Die Arbeiten, die laut Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert voraussichtlich bis Ende August andauern, erfolgen unter abschnittsweiser Vollsperrung. Der gesamte Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Bauarbeiten auf Länge von zwei Kilometern

Die Fahrbahn wird auf einer Länge von insgesamt zwei Kilometern in Schuss gebracht – zum einen in der Ortslage Großbothen von der Kirchstraße bis zur Zufahrt zum Wilhelm-Oswald-Park und zum anderen von Nimbschen bis zum Ortseingang von Grimma.

Begonnen wird am Montag in Großbothen. In diesem Abschnitt werden nach dem Abtragen des alten Asphaltes zunächst die Borde und Straßenabläufe erneuert. Danach kommt neuer Asphalt auf die Fahrbahn. Die vorhandenen Zufahrten und die Gehwege werden in der Höhe entsprechend angepasst, teilt Siebert weiter mit. Voraussichtlich Mitte Mai wechseln die Straßenbauer auf den Abschnitt von Nimbschen bis Grimma. „Hier wird die vorhandene Asphaltdeck- und -binderschicht im Bestand abgefräst und erneuert“, informiert die Sprecherin. Zudem erfolgen an der Einfriedungsmauer am Kloster Nimbschen straßenseitig Instandsetzungsarbeiten.

Umleitung über die B 107n

Die rund 700.000 teure Fahrbahnerneuerung der B 107 endet mit Arbeiten zur Markierung, Beschilderung und Ausstattung. Die Finanzierung trägt der Bund.

Der Verkehr wird während der Bauzeit von Grimma über die B 107n (Ortsumgehung) nach Bad Lausick (S 11), Colditz (B 176) und Großbothen (B 107) umgeleitet. In Gegenrichtung wird die Umleitung über die gleiche Strecke geführt. Die Busse des ÖPNV müssen ebenfalls die Umleitungsroute fahren.

Das Lasuv bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis, ebenso für die mit dem Bau eintretenden Umleitungen und Erschwernisse.

Von Frank Prenzel