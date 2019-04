Grimma/Großbothen

Seit Mittwoch rollen die Baumaschinen über die B 107 in Großbothen. Für Autofahrer heißt das: kein Durchkommen mehr. Die Baufirma hat mit dem Abfräsen der Asphaltdecke begonnen. Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr wird auf zwei Kilometern die Fahrbahn erneuert. Anfänglich erstmal in Großbothen, und zwar von der Kirchstraße bis zur Zufahrt zum Wilhelm-Oswald-Park und später vom Kloster Nimbschen bis zum Ortseingang von Grimma.

Baubeginn am Kloster Nimbschen Mitte Mai

Zunächst wird dafür der Asphalt zurückgebaut, dann werden Borde und Straßenabläufe erneuert. Danach erfolgt der Wiedereinbau des Asphaltes. Die vorhandenen Zufahrten und die Gehwege werden höhenmäßig angepasst. Während der Baumaßnahmen wird gleichzeitig der Radweg in Grimma in der Wurzener Straße am Abzweig Wiesenstraße geändert.

Der Baubeginn am Kloster Nimbschen bis Ortseingang Grimma ist für Mitte Mai geplant. Auch hier wird die Asphaltdecke erneuert, außerdem wird die Mauer am Kloster instand gesetzt.

Seit Montag ist die B 107 in Großbothen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Quelle: Thomas Kube

Während der Bauarbeiten ist die Straße von Großbothen bis Grimma abschnittsweise voll gesperrt. Autofahrer werden von Grimma über die Bundesstraße B 107a (Ortsumgehung) nach Bad Lausick, Colditz und Großbothen umgeleitet. In Gegenrichtung wird die Umleitung über die gleiche Strecke geführt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Bis Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Kostenpunkt: rund 700.000 Euro, die der Bund trägt.

Von Thomas Kube