Colditz

In der Colditzer Wohnsiedlung am Ortsausgang herrscht seit Tagen gespannte Ruhe. Vor allem aber Trauer. Und es gibt viele Fragen. Fragen, die derzeit niemand zu stellen wagt. Zu groß die Angst vor der Antwort. Zu schlimm das, was passiert ist. Die Zeitungsnotiz schreckte inzwischen auch Colditzer in den übrigen Stadtteilen auf: Babyleiche entdeckt. Schon schießen die Gerüchte ins Kraut. Nichts genaues weiß man nicht.

Rentnerin findet lebloses Kind auf der Hecke

Die Rentnerin will anonym bleiben. Bisher habe sie sich ganz bewusst zurück gehalten. Tratsch sei ihr fremd. Sie habe zunächst mit sich selbst zu tun gehabt. Was sie an jenem Morgen des 21. Oktober gesehen habe, könne man nicht so ohne weiteres wegstecken, sagt die Mutter und Großmutter. „Ich hatte die Jalousien hoch gezogen. Als ich aus dem Fenster schaute, erblickte ich dieses kleine Wesen auf meiner Hecke. Zunächst vermutete ich, es sei eine Puppe. Als ich näher trat, war mir klar: Es ist ein lebloses Baby. Ganz nackt. Direkt auf der Hecke.“

Unverzüglich alarmierte die betagte Dame die Polizei. Die traf auch 20 Minuten später ein. Die Ermittler stellten den Tod des abgelegten Babys fest. Sowohl Auffindeort als auch Umgebung wurden kriminaltechnisch untersucht. Eine junge Frau in der Nachbarschaft, die als Kindsmutter in Betracht kommt, ist den Behörden namentlich bekannt, hieß es. Noch konnte die alte Dame nicht mit ihr sprechen. Sie empfindet Mitleid, dem Kind, aber auch der Mutter gegenüber.

Tod eines Neugeborenen Das sächsische Bestattungsgesetz unterscheidet im Todesfall von Neugeborenen drei Begrifflichkeiten: "Fehlgeborenes", "Totgeborenes" und "Lebendgeborenes". Ein Neugeborenes, bei dem nach Verlassen des Mutterleibes das Herz schlägt, die Nabelschnur pulsiert oder die Atmung einsetzt und das danach verstirbt, gilt als Lebendgeborenes. Wenn keines der genannten Lebenszeichen vorliegt und das Kind bei Geburt mindestens 500 Gramm wiegt, gilt es als Totgeborenes. Bei einem Fehlgeborenem fehlen ebenfalls jegliche Lebenszeichen, das Baby wiegt aber weniger als 500 Gramm – im Gegensatz zu "Lebendgeborenem" und "Totgeborenem" gilt ein "Fehlgeborenes“ deshalb juristisch nicht als menschliche Leiche.

Staatsanwaltschaft: Keine Hinweise auf Tötungsdelikt

Derzeit lägen keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt vor, sagt Ricardo Schulz von der Staatsanwaltschaft Leipzig auf LVZ-Nachfrage. Der gesamte Sachverhalt werde aber nach wie vor in alle Richtungen geprüft. Ferner gehe man nicht davon aus, dass es sich bei dem Baby um ein „Fehlgeborenes" handelt. In einer ersten Stellungnahme hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass in Colditz ein totes Neugeborenes gefunden wurde. Was in Colditz genau passiert ist, sei nach wie vor Gegenstand der Untersuchungen.

In der Regel hat der nächststehende Angehörige bei einem Todesfall Arzt und Bestatter zu informieren sowie das Standesamt, das eine Sterbeurkunde ausstellt. Wer einen Toten den Behörden nicht meldet, eigenhändig bestattet oder sonst wie aussetzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet wird. Eine Straftat liegt dann nicht vor, sagt das Gesetz.

Notfallseelsorgerin warnt vor Schuldzuweisungen

Die Steinbacherin Susann Lawrenz-Wuttke (40) ist Psychologin und ehrenamtliche Notfallseelsorgerin. Als Leiterin des Kriseninterventionsteams koordiniert sie die jährlich bis zu 90 Einsätze ihrer 33 Mitstreiter im Landkreis. Die dreifache Mutter kennt weder Ursachen noch Hintergründe des Colditzer Falles. Doch geht sie davon aus, dass eine ungewollte Schwangerschaft vorliegt: „Was viele junge Frauen nicht wissen, es gibt immer einen Ausweg, selbst wenn die Schwangerschaft erst nach der zwölften Woche bemerkt wird.“

Seit 2014 habe jede Frau das Recht auf vertrauliche Geburt. Dann bleibe die Mutter vollständig anonym, nur die Beratungsstelle kenne den Namen, so Lawrenz-Wuttke. „Sofort nach der Geburt geht das Kind in die Obhut der Behörden, die dann die alleinige Verantwortung für das Neugeborene tragen. Mit dieser Regelung soll genau das vermieden werden, was in Colditz offenbar passiert ist – dass man ohne medizinischen Beistand, hilflos und allein ein Kind zur Welt bringt.“

Lawrenz-Wuttke, deren sechsjähriger Elias mehrfach schwerstbehindert ist und den sie rund um die Uhr umsorgt, warnt vor Schuldzuweisungen: „Es gibt Situationen, in denen Frauen ihre Schwangerschaft regelrecht verdrängen oder verheimlichen. Wenn dann die Wehen einsetzen, ist der Schock groß – das kann bis zum Trauma reichen.“ Niemand solle vorschnell urteilen, der einen derartigen Ausnahmezustand nicht selbst erlebt hat. Ja, es gebe auch unbemerkte Schwangerschaften. „In solchen Fällen gehen die Frauen wegen Schmerzen im Unterleib zum Arzt. Dort wird ihnen eröffnet, dass ein Kind unterwegs ist.“

Pfarrerin Angela Lau bietet Hilfe an

Der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann, den das Ereignis in seiner Stadt sichtlich berührt, kann sich in einer ersten Stellungnahme nur anschließen: „Ob DRK, Caritas oder Pro Familia – es gibt Beratungsstellen für Schwangere. Das kann man gar nicht oft genug sagen.“ Die Colditzer Pfarrerin Angela Lau bietet der betroffenen Mutter ihre Hilfe an. Was immer auch geschehen sein mag, sie wolle ihr unvoreingenommen beistehen und sichere Verschwiegenheit zu.

Auch die Anwohner der Einfamilienhaus-Siedlung haben Unterstützung angeboten. Sie können sich nicht erklären, was geschehen ist. „Unsere Nachbarn waren stets hilfsbereit und zuvorkommend.“ Auch die Rentnerin, die das Kind auf der Hecke entdeckte, wurde gefragt, ob sie Beistand benötige. Sie macht einen gefassten Eindruck und bemerkt tief traurig: „Inzwischen habe ich erfahren, dass das Neugeborene ein Mädchen war.“

