Bach vereint in der Naunhofer Stadtkirche Laien und Profis

Naunhof. „Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage“: Die musikalische Version der Weihnachtsgeschichte aus der Feder von Johann Sebastian Bach erklang in diesem Jahr zum wiederholten Mal am Vorabend von Heiligabend in der Naunhofer Stadtkirche. Die ausführenden Musiker waren für regelmäßige Besucher des parthestädtischen Kulturhöhepunktes am Jahresende mit den Solistinnen und Solisten Friederike Holzhausen (Sopran), Marie Henriette Reinhold (Alt), Patrick Grahl (Tenor) und Lars Conrad (Bass) sowie dem Collegium Vokale Naunhof und dem Kammerorchester Nova Justitia Altbekannte.

Und doch ist das kongeniale Miteinander von musikalischen Profis und Laien, die in diesem Jahr wieder unter der Leitung des Projekt-Initiators Marcus Friedrich musizierten, immer wieder aufs Neue ein Erlebnis. Oder vielmehr, wie es Naunhofs Pfarrer Norbert George begeistert ausdrückte, ein „wunderbares Erlebnis“.

Eines, das indes in den vergangenen beiden Jahren unter dem Eindruck der Terrorakte von Paris und Berlin stand und das George auch in diesem Jahr Anlass zu einem politischen Plädoyer gab. „Umfragen haben ergeben, dass es den Menschen in Westeuropa besser geht als sie es subjektiv empfinden. Und deshalb bedürfen sie umso mehr der Gnade eines festen Herzens, um gegen gegenteilige Einflüsterungen unempfindlich zu bleiben“, so der Seelsorger, der im Anschluss an das Konzert an der Seite der Vorsitzenden des Ladegastorgel-Fördervereins, Ina Heintzschel, Rosen an die Solisten und Schokoladen-Riegel an die Sängerinnen und Sänger verteilte, derweil Dirigent Marcus Friedrich eine XXL-Sektflasche für die Festtafel überreicht wurde.

Von Roger Dietze