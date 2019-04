Bad Lausick

Die „Kaiserliche Post“ rangierte Jahrzehnte Tür an Tür mit dem Bad Lausicker Stadtoberhaupt. Als das Rathaus nach dem Stadtbrand 1896/97 neu erbaut wurde, fand die Post Platz im östlichen Flügel des Gebäudes. Im Zuge der Rathaus-Sanierung in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das gesamte Gebäude denkmalgerecht wiederhergestellt – inklusive des altertümlichen Schriftzugs.

Die Tage der Post waren indes längst gezählt: 2002 ging das Licht endgültig aus. Ursprünglich hatte der Eigentümer, die Unternehmensgruppe Michels, die in der Stadt die Sachsenklinik und das Haus Herrmannsbad betreibt, geplant, hier ein Café einzurichten. Nun entstehen Wohnungen. Nach vielen Jahren, in denen sich nichts Sichtbares getan hat, will man nun Nägel mit Köpfen machen – bis Ende 2019.

Dach, Fenster, Fassade werden in der alten Bibliothek in Bad Lausick erneuert

„Es war die Idee der Stadt, hier künftig die Bibliothek unterzubringen. Wir planten noch mal um, hatten die Baugenehmigung – doch dann ruderte der Stadtrat zurück“, beschreibt Geschäftsführer Kurt-Josef Michels die letzten Episoden einer langen Planungsgeschichte.

„Die Bibliothek in der Post unterzubringen, konnte ich mir gut vorstellen“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Quelle: privat

Die nun vorliegende Baugenehmigung ist die inzwischen vierte. Dass sie nun zu einem Ziel führt, davon ist Michels überzeugt: „Nach Ostern fangen wir an.“ Vieles sei ja schon vor Jahren erneuert worden: Dach, Fenster, Fassade. Ein Umzug der Stadtbibliothek, die zurzeit im Haus Herrmannsbad untergebracht ist, hätte in Michels Augen Sinn gemacht. Ihr derzeitiges Domizil muss die Ausleihe bis spätestens Ende nächsten Jahres räumen.

Dann endet die Zweckbindung für den Gebäudekomplex, der vor einem Vierteljahrhundert als Kurhaus und Kurhotel errichtet worden war und in den öffentliche und private Gelder flossen.

Gebäude der alten Fleischerei in Bad Lausick sanieren

„Die Bibliothek in der Post unterzubringen, konnte ich mir gut vorstellen“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Dass das Parlament da nicht mitging, sei allerdings kein Beinbruch – denn im Zuge eines von der Kur GmbH geplanten Bauvorhabens ergebe sich eine neue, tragfähige Option. Die Kur GmbH will das Gebäude der alten Fleischerei sanieren.

Dieses befindet sich am Markt unmittelbar neben ihrem Sitz und dem Kur- und Stadtmuseum. Die Tourist-Information soll in das Haus umziehen. „Dann wäre dort Platz, wo sie zurzeit untergebracht ist. Der Betrieb der Bibliothek hier ließe sich gut mit dem des Museums verbinden“, so Hultsch. Und zentral wäre die Ausleihe ebenso untergebracht.

Die alte Fleischerei (links) soll die neue Tourist-Information aufnehmen. Das Haus rechts beherbergt das Museum – und künftig vielleicht die Stadtbibliothek. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Michels-Gruppe wandelte das Kurhotel, das mit dem Kurhaus unter demselben Dach untergebracht ist, vor Jahren schon in eine Reha-Einrichtung für psychosomatische Erkrankungen um. Zur öffentlichen Nutzung, die in gut anderthalb Jahren endet, gehören neben der Stadtbibliothek der Kursaal, ein Ausstellungsraum des Geschichtsvereins und Seminarräume. „Für eine mögliche künftige Zusammenarbeit warte ich auf Vorschläge von der Stadt“, sagt Michels.

„Spätestens nach dem Sommer“ werde er sich mit Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) zusammensetzen und das Künftige ausloten. Dabei gehe es um das Angebot von Kur-Leistungen ebenso wie um den Saal: „Wenn für dessen Nutzung eine angemessene Miete gezahlt wird, kein Problem.“

Zweifelder-Halle einziger Raum für Hundert Besucher

Den Saal auch künftig für öffentliche Veranstaltungen zu nutzen, sei eine Option, sagt der Bürgermeister. Die Kommune selbst sei hier aber nicht allzu oft zu Gast – nur etwa mit der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren und in der Vorweihnachtszeit mit den Rentnern. Abgesehen von diesem Saal verfüge man in der Stadt allenfalls mit der Zweifelder-Halle über einen Raum, der mehrere Hundert Besucher fasst. „Wir werden uns darüber unterhalten, wie wir künftig verfahren.

Zu klären ist auch, inwieweit wir Räume im Haus im Rahmen unserer Heilbad-Prädikatisierung brauchen.“ Im Herbst 2020 müsse man nach Ablauf der Zehn-Jahres-Frist das Prädikat erneuern. Dabei setze man zuerst auf das Thermalwasser. „Wir wollen aber versuchen, als Kneipp-Kurort eine Zweit-Prädikatisierung anzustreben.“ Noch in diesem Jahr sei deshalb die Gründung eines Kneipp-Vereins geplant, so Hultsch: „Wer sich da einbringen möchte, kann sich gern im Rathaus melden.“

Von Ekkehard Schulreich