Von Ferien war am Wochenende in Bad Lausick genauso wenig zu spüren wie von Regenschauern und Wind. Das Brunnenfest lockte an allen drei Tagen mehrere tausend Besucher unter den „Schmetterling“ und in den Kurpark. Verwunderlich war das nicht, immerhin hatten sich die Organisatoren mit dem Programm selbst übertroffen.