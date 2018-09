Bad Lausick

Einen leichten Anstieg der Straftaten registrierte die Polizei 2017 in Bad Lausick und den Ortsteilen. „Eine Steigerung, die allerdings nicht so schwer ins Gewicht fällt“, sagte Polizeirat Falk Donner, Leiter des Polizeireviers Grimma, als er Auszüge der Kriminalitätsstatistik – auf die Kurstadt heruntergebrochen – am Donnerstagabend im Stadtrat vorstellte.

Leichter Anstieg von Straftaten

Zwar habe es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 18 auf nun 340 Delikte gegeben, doch bewege sich Bad Lausick damit weit unter dem Niveau des vergangenen halben Jahrzehnts (2015: 519 Straftaten, 2014: 457 Straftaten, 2013: 436 Straftaten).

Polizeirat Falk Donner. Quelle: Frank Schmidt

Während die Zahl der in Bad Lausick angezeigten Körperverletzungen leicht stieg von 36 auf 42, sank die der Diebstähle deutlich (von 150 auf 113). Betrugsfälle wurden 64 registriert (Vorjahr: 56).

Fast doppelt so viele Sachbeschädigungen

Beinahe verdoppelt habe sich die Zahl der Sachbeschädigungen, so Donner: Sie stieg von 33 auf 61. Darunter fielen verschiedene Delikte: von der demolierten Parkbank über die beschmierte Fassade bis zum abgetretenen Autospiegel. Aber auch hier liege man im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Hohes Dunkelfeld bei Rauschgift-Delikten

Rauschgift-Delikte wurden fünf zur Anzeige gebracht (Vorjahr: neun). „Hier gibt es aber ein großes Dunkelfeld“, so der Revierleiter. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz würden meist bei Kontrollen entdeckt; ihre Zahl dürfte erheblich höher sein, und es gebe eine Verbindung zu den Diebstählen und Einbrüchen – Stichwort Beschaffungskriminalität.

Aufklärung im Bereich Grimma höher als im Landkreis insgesamt

Im Landkreis Leipzig sei die Zahl der Straftaten binnen eines Jahres um 7,8 Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote liege hier bei 54,2 Prozent, so Donner. Auch mit Blick auf den Revierbereich Grimma, zu dem Bad Lausick zähle, habe es weniger Straftaten gegeben. Die Aufklärung liege mit 63,4 Prozent sogar deutlich höher.

Zusätzliche Polizisten eher in Leipzig

„Wird es denn künftig auch im Revier Grimma und in Bad Lausick mehr Polizisten geben?“; wollte Werner Moh (CDU) mit Blick auf die von der Politik angekündigte personelle Aufstockung wissen. Die Ausbildung zusätzlichen Personals sei „eine Aufgabe, die uns stark fordert“, sagte der Polizeirat. Sie werde sich positiv auswirken; allerdings sei davon auszugehen, dass die zusätzlichen Kräfte vor allem dort zum Einsatz kämen, wo die Kriminalitätsschwerpunkte lägen – und das sei Leipzig, nicht das Revier Grimma.

Von Ekkehard Schulreich