Bad Lausick

Am Dienstagmorgen hat ein Mann an einem Ford Focus in der Bad Lausicker Fabianstraße gezündelt und das Auto dabei in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lausick löschte das Feuer sofort. Am Auto entstand sein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit.

Eine Zeugin sah einen dunkel gekleideten jungen Mann am brennenden Auto, der in Richtung Bahnhof davon lief. Später stieg er in den Zug und fuhr in Richtung Leipzig.Dort wurde er bereits von der Bundespolizei erwartet, die den 18-Jährigen Mann bei Ankunft im Hauptbahnhof anhand einer Beschreibung sofort erkannten.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Das Auto wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung abgeschleppt. Die Auswertung dieser Ergebnisse sowie die Ermittlungen dauern an.

Von LVZ/gap