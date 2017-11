Bad Lausick: Neuer Trafo für mehr Versorgungssicherheit

Bad Lausick. Fernschaltbare Trafostationen sollen die Versorgungssicherheit erhöhen: In Bad Lausick nahm das Unternehmen Mitnetz Strom am Donnerstag eine solche neue Anlage in Betrieb. Sie befindet sich in der Erich-Weinert-Straße und ersetzt eine herkömmliche Trafostation, die 1988 ans Netz ging. In die Station, die rund 340 Abnehmer mit Strom versorgt, investierte das Unternehmen 110 000 Euro.

„Die neue Technik sorgt bei Stromausfällen dafür, dass wir unsere Kunden schneller wieder versorgen können“, erklärt Sprecherin Evelyn Zaruba. Trete eine Störung auf, werde die in der Netzleitstelle in Taucha sofort erkannt. Per Funk könne man durch ein Umschalten auf funktionierende Leitungen die Versorgung wieder sichern – ohne den Zeitverlust, der bisher entstehe, wenn ein Techniker erst vor Ort kommen müsse.

Die Trafostation in Bad Lausick sei eine von 15 fernschaltbaren in der Netzregion Westsachsen. Weitere gebe es unter anderem in Beucha und in Bubendorf. Bis 2018 soll ihre Zahl in Westsachsen auf 35 steigen. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben rund eine Millionen Euro. Für den reibungslosen Netzbetrieb im Landkreis Leipzig sind die Mitarbeiter vom Betriebsservice in Frohburg und in Taucha und das Anlagenmanagement Markkleeberg zuständig.

Von Ekkehard Schulreich