Bad Lausick: Thierbaumer wagen Kraftakt – Dorfkirche wird saniert

Thierbaum zählt nicht nur zu Bad Lausicks kleinsten Ortsteilen. In einem Winkel am Colditzer Forst gelegen, ist er wohl der idyllischste. Dazu trägt maßgeblich das historische Bauensemble am Anger bei, das von der Kirche dominiert wird. Die wollen die Thierbaumer jetzt sanieren. Im Herbst geht es mit dem Dach los.