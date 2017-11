Bad Lausick: Treff der Lauterbacher Dorfgemeinschaft braucht ein neues Dach

Bad Lausick/Lauterbach. Das Gebäude, das heute Dorfgemeinschaftshaus heißt, ist seit dreieinhalb Jahrzehnten die Adresse für das Lauterbacher Dorfleben: Hier trifft sich die Sportgemeinschaft. Hier kommen die fidelen Älteren des Zusammenschlusses Ü 50 einmal im Monat zusammen. Ortschaftsrat, Jagdgenossenschaft und Freiwillige Feuerwehr führen ihre Versammlungen durch - und unter dem Dach proben seit Jahrzehnten die Original Lauterbacher Dorfmusikanten. Die Sportler der SG Lauterbach haben das Haus, das der Stadt Bad Lausick gehört, seit 2013 unter ihrer Regie. Sie veranlassten eine Komplettrenovierung, bei der die Kommune lediglich für die Materialkosten aufkommen musste. Jetzt aber sollen dickere Bretter gebohrt werden: Das nicht isolierte, mit Wellasbest eingedeckte Dach muss erneuert werden. Dafür bemüht sich die Stadt um Fördermittel aus dem Leader-Programm Leipziger Muldenland.

„Das Dach ist seit 1982 drauf. Es ist nicht gedämmt. Das ist unser Hauptproblem, denn wir haben im Haus eine Elektroheizung“, sagt Vereinsvorsitzender Eckhard Zeidler, der seit einigen Monaten zugleich Ortsvorsteher ist. Er kennt die Entstehungsgeschichte des Bauwerkes im Detail, denn er war damals dabei, als die selbstständige Gemeinde Lauterbach mit Unterstützung der LPG die Immobilie zum Jugendklub umbaute. „Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr etwas machen können“, sagt Zeidler. Das Haus sei für das Dorfleben von höchster Bedeutung, umso mehr, da Siegmund Burdack seine Gaststätte im Ort aus gesundheitlichen Gründen vor einigen Monaten aufgeben musste. Seither konzentrierten sich nun sämtliche Aktivitäten im Dorfgemeinschaftshaus. Es werde intensiv auch für private Feiern angemietet, anderthalb Dutzend Mal im Jahr.

Hauptnutzer ist die Sportgemeinschaft mit ihren 44 Mitgliedern, die kürzlich ihr 30-jähriges Bestehen feierte. Zu ihr gehören nicht nur die Freizeit-Fußballer, sondern auch die Frauensportgruppe. Im Jahreslauf gibt es darüber hinaus diverse Turniere im Tischtennis, Billard, am 18. November im Dart. Radtouren werden gemeinsam unternommen, man trifft sich zum Schwimmen. Und man ist bereit, erneut mit anzupacken, wenn am Gebäude wieder etwas zu tun ist. „Uns ist es wichtig, viele verschiedene Aktivitäten anzubieten, damit die Leute untereinander im Gespräch bleiben. Zu vielen laden wir ausdrücklich alle aus dem Dorf ein“, sagt Zeidler. Zu den Dorfmeisterschaften in verschiedenen Disziplinen gern auch jene, die in Lauterbach ihre Wurzeln haben, inzwischen aber andernorts zu Hause seien. Und auch das finde im Dorfgemeinschaftshaus statt: Das Plätzchenbacken der Kinder am 2. Dezember. Das Gebäck versüßt dann die Kaffeetafel der Rentner-Weihnachtsfeier, die hier am 8. Dezember folgt.

Von Ekkehard Schulreich