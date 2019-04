Bad Lausick/Bennewitz

Von Haus eins stehen die Erdgeschoss-Wände. An Haus zwei wird in dieser Woche die Decke über dem Kellergeschoss betoniert. Für Haus drei wird die Baugrube ausgehoben: Die Arbeiten an der „Residenz am Kurpark“ in Bad Lausick gehen voran.

Bis zum Jahresende will die Michels-Unternehmensgruppe, die in der Stadt die Sachsenklinik und die Reha-Einrichtung Haus Herrmannsbad betreibt, das Pflegeheim fertig stellen. Haus eins steht für die Kurzzeit-Pflege offen – namentlich, aber nicht nur, für Patienten, die nach einer Operation und der Reha noch nicht unmittelbar in ihr angestammtes Heim zurück kehren können.

Geschäftsführer Kurt-Josef Michels Quelle: Michels-Kliniken

„Wir setzen dieses Modell in Bad Harzburg bereits erfolgreich um“, sagt Kurt-Josef Michels, Geschäftsführer der Michels Kliniken und der Tochter Sachsenklinik GmbH. Die Nachfrage nach einem solchen Angebot sei bundesweit groß; es gebe Wartelisten.

Man schließe eine Lücke in der Versorgung Pflegebedürftiger, wenn sie etwa nach einer Hüft-Operation im Krankenhaus und der Kur noch nicht so weit hergestellt seien, um wieder in ihr Lebensumfeld zu wechseln. „Auf dieser besonderen Kurzzeit-Pflege liegt einer unserer Schwerpunkte.“ Medizinisch betreut würden die Patienten während dieser drei oder vier Wochen durch Ärzte der Sachsenklinik: „Bei uns werden sie weiter trainiert.“ Es handele sich um ein Pilotprojekt für die Region gemeinsam mit den Krankenkassen.

Häuser zwei und drei für Langzeitpflege in Bad Lausick

Die Kurzzeit-Pflege steht darüber hinaus anderen offen, etwa um Pflegebedürftige temporär unterzubringen. Die Häuser zwei und drei konzentrieren sich auf die Langzeitpflege. Zwölf Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Neubau, der sich am Rand des Kurparks befindet. Die drei Gebäude, die je 30 Betten in Einzelzimmern aufnehmen, werden durch transparente Bauten miteinander verbunden.

Die Gebäude verfügen in Summe über 7500 Quadratmetern Nutzfläche. Voraussichtlich am 14. Juni wird Richtfest gefeiert. Der Abschluss der Arbeiten ist im Dezember, die Inbetriebnahme der Einrichtung im Januar/Februar 2020 geplant. 80 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Michels-Unternehmensgruppe investiert in Sachsen

„In den vergangenen Jahren konzentrierten sich unsere Investitionen auf Brandenburg und Niedersachsen. Jetzt widmen wir uns erneut Sachsen", sagt Kurt-Josef Michels. Die Baukosten hätten inzwischen erheblich angezogen. Ursprünglich hatte die Unternehmensgruppe in der Kurpark-Lage anderes geplant: Für bis zu zehn Eigenheime gab es 2003 einen genehmigten Bebauungsplan. Später erfolgten Umplanungen. Der Bad Lausicker Stadtrat hatte dem jetzt in der Umsetzung befindlichen Vorhaben im Sommer vergangenen Jahres zugestimmt.

ie Arbeiten an der „Residenz am Kurpark“ in Bad Lausick gehen voran. Quelle: Jens Paul Taubert

Investiert wird durch das Unternehmen in diesem Jahr auch im Neurologischen Rehabilitationszentrum Leipzig in Bennewitz. Der Krankenhausplan billigt die Erweiterung von aktuell 60 auf dann 70 Behandlungsplätze für schwerst pflegebedürftige und bewusstseinsgestörte Patienten, die intensivmedizinisch überwacht werden müssen.

Ehemaliger Speisesaal wird umgebaut

Dafür werde, so Michels, für drei Millionen Euro bis Dezember der ehemalige Speisesaal umgebaut. Es entstünden 20 Zimmer für die Intensivpflege. Eine Erweiterung erfährt zudem die Seniorenresidenz Muldental, die sich in Nachbarschaft des Rehabilitationszentrums befindet. Mittels einer Brücke wird es mit dem Wachkoma-Zentrum Hannelore-Kohl-Haus verbunden. Der Bau bietet zu den vorhandenen 70 zusätzliche 30 Plätze. „Das Zentrum für Intensivpflege richtet sich an Menschen, die im klassischen Pflegeheim nicht versorgt werden können.“

Man wolle sie hier so mobil machen, dass danach ein Wechsel in ein Pflegeheim möglich sei. Der Neubau werde im September starten, so der Geschäftsführer. Die Kosten veranschlagt er auf fünf Millionen Euro.

Fast vollendet ist der Umbau des Hotels an der Badstraße zu einem Haus für betreutes Wohnen. Quelle: Jens Paul Taubert

Bereits Ende April/Anfang Mai schließt die Unternehmensgruppe in Bad Lausick ein weiteres Vorhaben ab: Das einstige Hotel am Kurpark an der Badstraße wurde zum „Wohnen am Kurpark“ umgebaut. Es bietet 14 barrierefreie Zwei-Raum-Wohnungen. „Wer hier einzieht, schließt neben dem Mietvertrag einen Betreuungsvertrag mit unserer Muldental Therapie und Pflege GmbH ab“, sagt Kurt-Josef Michels.

Die Bewohner könnten unentgeltlich die Angebote des nahen Hauses Herrmannsbad nutzen, Sport und Schwimmen etwa; sie könnten sich auf Wunsch hier auch verköstigen lassen. Vor allem aber: „Die Wohnungen sind an das Notrufsystem unserer Klinik angebunden.“ Vor dem Umbau des Hotels hatte das Haus dem Unternehmen zeitweise als Trainingsstätte für ausländisches Personal gedient; inzwischen erfolgt diese Unterweisung in Bennewitz.

Von Ekkehard Schulreich