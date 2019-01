Bad Lausick

Zwei Jahrzehnte unterrichtete Anke Pludra bereits an der Evangelischen Schule für Sozialwesen „Luise Höpfner“ in Bad Lausick, ehe sie sich auf die frei gewordene Schulleiter-Stelle bewarb – und berufen wurde. Grundsätzliches ändere sich für sie damit allerdings nicht, sagt die 45-Jährige: „Die Hierarchien sind flach bei uns. Es zählt das Zusammenspiel im Team. Das ist es, was ich an dieser Schule schätze.“ Sie verstehe sich deshalb nicht als eine autoritäre Führung („die baucht es auch nicht“); sie koordiniere stattdessen, entwickele Prioritäten – gemeinsam mit den Pädagogen, aber auch mit den Schülern, die hier ihren Abschluss als Erzieher oder als Sozialassistenten machen.

Staatlich anerkannte Erzieher sind gefragter, denn je

Anke Pludra leitet die Bad Lausicker Schule für Sozialwesen. Quelle: Jens Barkschat

„Schule muss wirklich Spaß machen. Sie muss inspirieren. Das kleine Volk, um dass sich unsere Erzieherinnen und Erzieher kümmern werden, muss so aufwachsen, dass es die Probleme unseres Planeten später löst“, sagt Pludra mit einem Augenzwinkern – sie meint es ernst. Die Bad Lausicker Einrichtung bildet seit den fünfziger Jahren Erzieher aus. Geschah das in den DDR-Jahrzehnten unter erschwerten Bedingungen und ausschließlich für den kirchlichen Dienst, sind die staatlich anerkannten Absolventen längst darüber hinaus gefragt. „Sehr viele werden gleich aus ihrem letzten Praktikum heraus abgeworben“, sagt Pludra.

Tag der offenen Tür am 12. Januar

Zwei Drittel fänden in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen von der Krippe über den Kindergarten bis zum Kinderheim eine Arbeit; ein Drittel finde bei anderen Trägern eine gesicherte Perspektive. Nach wie vor sei die Zahl der Bewerber hoch, sagt die Schulleiterin. Deshalb rechne man auch beim nächsten Tag der offenen Tür, der am 12. Januar von 10 bis 14 Uhr stattfinde, erneut mit einer großen Resonanz. Das Gros der jungen Frauen und Männer komme aus Sachsen; einige seien aber auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt zu Hause. Sie in der Kurstadt unterzubringen, sei kein Problem. Man verfüge nicht nur über ein Internat; manche lebten hier auch in Wohnungen und Wohngemeinschaften.

Pludra ist Nachfolgerin von Werner Müller

„Die Klassen werden heterogener. Wer zu uns kommt, tut das inzwischen mit sehr verschiedenen Voraussetzungen. Im Unterricht deshalb differenzierter vorzugehen, ist eine Herausforderung, der wir uns mit Freude stellen“, sagt Anke Pludra. Sie selbst wuchs in Naunhof auf, studierte in Leipzig Erziehungswissenschaften und lebt seither dort. Später schloss sie eine Ausbildung Familientherapie und Supervision an, arbeitete über Jahre neben ihrer Lehrtätigkeit in Bad Lausick im psychosozialen Bereich in Leipzig in der Supervision. Eine Zweigleisigkeit, von deren Erfahrungen sie jetzt als Schulleiterin profitiere – in der Nachfolge von Dr. Werner Müller, der sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Am Rande: Anke Pludra - der Name wirft diese Frage auf - ist weitläufig verwandt mit dem bekannten und 2014 verstorbenen Kinderbuch-Autor Benno Pludra, dessen Bücher wie „Bootsmann auf der Scholle“ und „Die Reise nach Sundevit“ Generationen von Heranwachsenden begleiteten.

Kooperation mit Hochschule Dresden lässt Perspektiven offen

Knapp 250 Schüler zählt die Evangelische Schule aktuell. Sie werden von 16 festangestellten Pädagogen und mehreren Honorarkräften unterrichtet. Die Sozialassistenten-Ausbildung gilt als Vorstufe für die Erzieher-Qualifikation. Darüber hinaus können künftige Erzieher einen Zusatz-Baustein Fachhochschulreife wählen, der den Weg ebnet für ein Studium. Kooperationspartner ist die Evangelische Hochschule Dresden, wo dann ein um zwei Semester verkürzter Studiengang Kindheitspädagogik möglich sei, so Pludra: „Inzwischen entscheidet sich die Hälfte unserer Schüler für diesen Baustein, um sich diese Perspektive offen zu halten.“

Von Ekkehard Schulreich