Bad Lausick

Ende November soll der erste Sanierungsabschnitt am Gebäude der Bad Lausicker Grundschule geschafft sein. „Die Fassade ist komplett fertig. Jetzt werden die Folien vor den Fenstern entfernt, und ab Mitte des Monats wird der Sonnenschutz montiert“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Danach fielen die Gerüste.

Bis auf den Sockelbereich, den man sich im nächsten Frühjahr vornehme, sei dann alles geschafft. Schon jetzt sei die Verwaltung dabei, den nächsten Bauabschnitt vorzubereiten und sich um Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ zu kümmern.

Das Dach der Grundschule muss zum Teil abgenommen werden

Nach dem Winter wird der Gebäudeteil B zur Baustelle, jener Flügel, in dem sich der Hort „Riff-Piraten“ befindet. Teil C schließt sich links vom Foyer an. Hier, wo ein Teil der Räume wegen des fehlenden zweiten Rettungsweges nicht genutzt werden kann, sind die Arbeiten aufwendiger. Das Dach müsse zum Teil abgenommen und ertüchtigt werden, so Hultsch, denn es sei geplant, den Rettungsweg aus dem Obergeschoss über das Dach zu führen.

Der erste Teil des Daches der Grundschule in Bad Lausick erhielt im Sommer eine neue Dachbedeckung. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wenn wirklich alles klappt, ist es unser Ziel, die Gebäudehülle Ende nächsten Jahres komplett fertig zu haben“, stellt der Bürgermeister in Aussicht, wohl wissend, dass das nur gelingen kann, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn die Bereitstellung der Fördermittel zügig erfolgt, die Genehmigungen erlangt werden, die Ausschreibungen Ergebnisse im Kostenrahmen bringen.

Turnhalle muss ebenfalls saniert werden

Um danach im Inneren des Gebäudes weiterzumachen und auch die dringend sanierungsbedürftige Turnhalle anzugehen, setzt die Kommune auf Fördermittel eines anderen Programms: Die Stadt erhielt vor wenigen Tagen die Zusage, dass das Projekt „Kur City“ mit zwei Dutzend verschiedener Einzelmaßnahmen gefördert werden kann.

Von Ekkehard Schulreich