Bad Lausicker Villa wird zur Tagespflege

Ein Haus mit Geschichte ist die Villa in der Bad Lausicker Fabianstraße zweifellos, in dem die Häusliche Kranken- und Altenpflege Petzold jetzt eine Tagespflege eröffnet. Der in Hopfgarten gegründete Pflegedienst verlegte seinen Sitz in die Kurstadt. In den vergangenen Monaten wurde das Haus für 200 000 Euro hergerichtet.