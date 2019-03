Bad Lausick

Ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 soll ab dem kommenden Jahr die Flotte der Bad Lausicker Feuerwehr verstärken. „Es wird unser altes Tanklöschfahrzeug ersetzen, das technisch ausgedient hat“, sagt Stadtwehrleiter Tim Barczynski.

Die Reparaturen liefen inzwischen aus dem Ruder. „Das Fahrzeug ist unersetzbar für unsere Stadt und die überörtliche Hilfe. Wir haben sehr lange gewartet, vielleicht zu lange, um die Beschaffung anzuschieben, jetzt ist die Schmerzgrenze erreicht.“ Die Kommune hat das TLF inzwischen bestellt. Es kostet rund 260.000 Euro. Der Landkreis Leipzig fördert den Kauf durch eine Pauschale von 181.000 Euro. In Dienst gestellt werden soll es im Juni 2020.

Sammelbeschaffungen werden durch den Freistaat unterstützt

Darüber hinaus tätigt die Kurstadt mit Fördermitteln des Landkreises weitere wichtige Investitionen – von technischen Gerätschaften bis zum Sicherstellen von ausreichendem Löschwasser mittels Zisternen, so Barczynski. „Zudem haben wir uns mit der Beschaffung eines weiteren Löschfahrzeuges beschäftigt und den Bedarf angemeldet.“

Der Bad Lausicker Stadtwehrleiter Tim Barczynski sorgt sich wegen des Personalmangels um die Zukunft der freiwilligen Feuerwehren. Quelle: Winfried Mahr

Mehrere Kommunen wirkten dabei zusammen; solche Sammelbeschaffungen würden durch den Freistaat unterstützt. „Ich appelliere an alle, die Beschaffung mit Augenmaß und Vernunft voranzutreiben und keine Edelfahrzeuge zu beschaffen.“ Anderenfalls drohe das Ganze zu scheitern. Das Fahrzeug soll in einem Ortsteil eingesetzt werden.

Als Bundespräsident Walter Steinmeier (SPD) 2017 nach Bad Lausick kam, machten die Kameraden auf die angespannte Personalsituation aufmerksam. Quelle: Thomas Kube

Depot in Thierbaum soll Anbau bekommen

Über die Kernstadt hinaus sieht der Stadtwehrleiter auch in Ortsteil Wehren Handlungsbedarf. So soll das kleine Depot in Thierbaum durch einen Anbau erweitert werden, um Fahrzeug und Ausrüstung besser unterzubringen. Bauliche Veränderungen seien auch in Ballendorf und Etzoldshain zwingend erforderlich. Es müssten weitere Fahrzeuge ersetzt werden, ein zentrales Lager und ein zentraler Stützpunkt für Sondertechnik fehlte.

Noch größeres Problem seien fehlende ehrenamtliche Mitstreiter. Die Personaldecke sei in vielen Wehren seit Jahren dünn. Gegenzusteuern habe bisher eher marginale Effekte gebracht, so Barczynski. „Man sollte noch einmal darüber nachdenken, die Leute mit sanften Druck zu ihrem Glück zu zwingen. Hilfe wollen alle, sehen es als selbstverständlich an. Und wer nicht aktiv helfen will, sollte dafür einen Ausgleich geben.“

Feuerwehr kostet immer Geld

Tim Barczynski nimmt den Begriff jener Abgabe, die vor Jahren höchstrichterlich gekippt wurde, bewusst nicht in den Mund. Die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der auf Freiwilligkeit beruhenden Wehren langfristig zu sichern, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Wir haben schon eine Menge erreicht, aber der Weg ist nicht am Ende. Feuerwehr kostet immer Geld, aber Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif.“ Er wünsche sich, dass der neue Stadtrat die gestellten Weichen nicht blockiere und weiterhin zu seinen Feuerwehren stehe.

Im Bad Lausicker Stadtgebiet gibt es sieben Feuerwehren mit rund 173 aktiven Kameradinnen und Kameraden. Außerdem sind in sieben Jugendfeuerwehren 80 Heranwachsende aktiv. Die Jahreshauptversammlung der Bad Lausicker Wehren findet am 12. April ab 19 Uhr im Saal des Kurhauses statt.

Von Ekkehard Schulreich