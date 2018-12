Bad Lausick

Geschlossen werden zum Jahresende die beiden letzten im Bad Lausicker Stadtgebiet verbliebenen Dorf-Bibliotheken in Glasten und Ebersbach. Statt dessen steuert ab Januar die Fahrbibliothek des Landkreises Leipzig beide Ortsteile einmal monatlich an.

„Die Nutzerzahlen haben immer weiter abgenommen. Es macht einfach keinen Sinn mehr, die Ausleihen fortzuführen“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Kurz vor Weihnachten lud er die beiden Ehrenamtlichen, die die Büchereien über viele Jahre betreuten, ins Rathaus ein, um sich bei ihnen zu bedanken. „Sie haben eine gute Arbeit geleistet“, sagte Hultsch an die Adresse von Sabine Kühne (Glasten) und Claudia Ehrentraut ( Ebersbach). Die Medienbestände werden zum Teil an die Kreisbibliothek gegeben. Was dort keine Verwendung findet, soll auf Bücherflohmärkten veräußert werden.

Vor einem halben Jahrzehnt übernahm Claudia Ehrentraut (links) von Rosel Richter die Verantwortung für die Ebersbacher Dorfbücherei. Richter hatte sich zuvor zwei Jahrzehnte darum gekümmert. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Fahrbibliothek macht in Glasten erstmals am 22. Januar von 14.15 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Schönbacher Straße Station. Nach Ebersbach rollt sie am 23. Januar und hält zwischen 14.30 und 15.15 Uhr am Spielplatz im Mittelweg. Der Bus hat 3500 Bücher, Filme, Spiele und andere Medien an Bord. Der Bestand wird regelmäßig getauscht. Per Vorbestellung können Nutzer auf 65 000 Medien zurückgreifen. Geplant sei, so Hultsch, die Fahrbibliothek künftig auch in weiteren Ortsteilen der Kurstadt halten zu lassen.

Von Ekkehard Schulreich