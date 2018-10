Grimma/Großbothen

Die Pendler schauen vermutlich gar nicht mehr hin. Doch schon die Zufahrtsstraße zum Bahnhof in Großbothen ist eine Zumutung und beansprucht Fahrer wie Auto.

Am mausgrauen einstigen Bahnhofsgebäude sind Fenster und Türen zugemauert oder vernagelt. Hier wie in der Unterführung haben sich Graffiti-Sprüher in aller Breite verewigt. Der an DDR-Zeiten erinnernde Fahrradständer rostet vor sich. Und einen Fahrkartenautomaten sucht der Reisende vergebens.

Nur die vielen Gleise und meist verwahrlosten Gebäude ringsum erinnern an prosperierende Zeiten. Großbothen, das 1867 ans Bahnnetz angeschlossen wurde, war einmal ein Umschlagplatz für Güter, und täglich stiegen hier zig Werktätige ein und aus, um zur Arbeit oder nach Hause zu kommen. Mit dem Niedergang der Großbothener Industriebetriebe nach dem Mauerfall verlor aber auch der Bahnhof zunehmend seine Bedeutung.

122 Fahrgäste auf der Strecke Leipzig-Döbeln

Und der Trend hält an. An der hiesigen Verkehrsstation auf der RB-110-Strecke Leipzig-Döbeln wurden 2016 wochentags im Schnitt 122 Fahrgäste gezählt. Im Jahr darauf waren es nur noch 89 und in diesem Jahr bislang 79 Ein- und Aussteiger. Soweit die Statistik des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) .

Für Ortsvorsteher Manfred Herms (Perspektive für Großbothen) spielen diese Fakten ineinander. Das Umfeld schrecke potenzielle Bahnreisende ab, ist er fest überzeugt. „Wir wünschen uns, dass das Umfeld aufgewertet wird und die Strecke nach Döbeln erhalten bleibt“, bringt er den Willen des Ortschaftsrates auf den Punkt. „Die Leute wollen pendeln, aber es hängt ja auch mit der Attraktivität zusammen.“ Der Bahnhof sei Großbothens größter Schandfleck.

Herms redet von ökologischem Nahverkehr, vom Umstieg auf die Schiene. Doch am Großbothener Bahnhof gebe es für Pendler nicht einmal vernünftige Parkplätze. Ein Bus könne in der Stichstraße, die saniert werden müsste, nicht wenden. Auch an der mangelhaften Pflege stößt sich der Ortschef und schaut auf das sprießende Unkraut.

Empfangsgebäude in Großbothen vergammelt

Das Empfangsgebäude hat die Bahn vor einigen Jahren an eine Privatperson veräußert. Wem es derzeit gehört, wissen weder Bahn, noch ZVNL, noch Stadtverwaltung, noch Ortschaftsrat. Klar ist nur, dass es vor sich hingammelt. Die letzten Mieter zogen vor etwa vier oder fünf Jahren aus, weiß ein Reisender zu berichten.

Dass die Strecke zwischen Grimma und Döbeln aufrecht erhalten wird, sei für Großbothen überlebenswichtig, sagt Ortsvorsteher Herms. Der Bahnanschluss sei neben Grundschule, Kindergarten und Supermarkt ein Kriterium für Familien, nach Großbothen zu ziehen. Von hier komme man mit dem Zug zur Arbeit nach Grimma oder Leipzig.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) wirbt dafür, die S-Bahn künftig bis nach Großbothen zu führen. Das würde die Achse bis Colditz beleben, sagt er und steht auf der Seite seines Ortsvorstehers. „Man kann durch ausbleibende Investitionen die Attraktivität so weit herunter fahren, dass gar keiner mehr einsteigt.“ Bei der Bahn habe die Stadt das mehrfach angemahnt, so Berger, der wissen will, dass es einst Sanierungspläne für Großbothen in Höhe von vier Millionen Euro gab.

Deutsche Bahn hält Bahnhof in Großbothen instand

Das bestreitet jedoch die Pressestelle der Deutschen Bahn auf LVZ-Nachfrage. Ein Vier-Millionen-Projekt „gab und gibt es nicht“. In den vergangenen Jahren seien im Bahnhofsgelände Großbothen Instandhaltungen vorgenommen worden.

Laut Bahn wurden die Beleuchtung erneuert sowie der Bahnsteigbelag und das Dach ausgebessert. Dafür investierte die Bahn knapp 800.000 Euro. Die nächsten Arbeiten sind für 2019/20 geplant. „Aktuell befinden wir uns in der Planung für die Modernisierung des Bahnhofs“, heißt es. Es sei vorgesehen, die Oberflächen der Bahnsteige 1 sowie 2/3 zu sanieren, die Treppeneinhausungen instand zu setzen und eine neue Beleuchtungsanlage auf den Bahnsteigen zu errichten. Zudem sollen Wetterschutzhäuser entstehen.

Strecke nach Colditz sei intakt

Betreiber der Verkehrsstation in Großbothen ist die DB Station& Service AG. Sie ist zuständig für die Verkehrssicherheit, Kundeninformation und Sauberkeit. Das umfasst auch die Instandhaltung und Modernisierung der Anlagen. Neben Gleisen der DB Netz AG verlaufen in Großbothen stillgelegte Gleisanlagen, die der Sächsischen Eisenbahninfrastrukturgesellschaft gehören. Die Strecke nach Colditz sei noch intakt, glaubt Matthias Döbold, Spediteur und Mitglied im Ortschaftsrat.

Laut ZVNL sind in Großbothen auf der Hauptstrecke die Gleisanlagen bereits im Zuge einer großen Maßnahme unter Errichtung eines elektromechanischen Stellwerks grundhaft erneuert worden. Die Bahnsteige wurden dabei aber nicht verändert. „Der ZVNL würde es begrüßen, wenn insbesondere der Hausbahnsteig auf 55 Zentimeter angehoben wird“, nennt der Verband einen dringlichen Wunsch in Richtung DB.

Deutsche Bahn AG hatte Komplett-Umbau geplant

„Dadurch wäre eine sehr gute barrierefreie und wirtschaftliche Lösung gegeben.“ Der Hausbahnsteig liegt am Gleis 1, an dem die Personenzüge über die Woche stündlich halten. Die weiteren Gleise sind nach ZVNL-Angaben notwendig, um etwa bei Verspätungen flexibel reagieren zu können und Güterzüge durchzulotsen.

Ähnlich wie Oberbürgermeister Berger spricht der Verband von ursprünglichen Planungen der Deutschen Bahn AG zu einem „Komplettumbau aller Verkehrsanlagen in Großbothen“. Auf Basis des Bestellvolumens aller Zugfahrten und der Lage des Bahnhofs habe man das „nicht nachvollziehen“ können, drückte der Verband offenbar auf die Bremse.

Der ZVNL tritt aber für eine Elektrifizierung der Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln ein. Die Linie sei „in ganzer Länge ein fester Bestandteil der Verkehrsplanungen“ im Verband. Bedient wird sie derzeit von der unter dem Dach der Mitteldeutschen Regiobahn verkehrenden Transdev GmbH.

