Colditz

Aufatmen können bald die Anwohner der Bahnhofstraße in Colditz. Bis Ende dieses Monats soll die Sanierung abgeschlossen sein, die im Februar begonnen hatte. „Ich denke, wir schaffen das“, sagt Bauamtsleiterin Angela Rößner.

Es handelte sich um eine der schlechtesten Straßen in der gesamten Stadt. Der Pflasterbelag war desolat und an vielen Stellen notdürftig geflickt. Teile hatten sich gesenkt, unter anderem nachdem Versorgungsträger neue Leitungen in der Erde verlegt hatten. Autos konnten nur noch langsam gefahren werden, damit sie keinen Schaden nehmen. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit sah das Bauamt erhebliche Bedenken.

Neuer Belag

Im Dezember vergangenen Jahres vergab der Stadtrat den Sanierungsauftrag an eine Ostrauer Firma. Sie nahm den Pflasterbelag heraus, ertüchtigte den Unterbau und die Straßenentwässerung. Jetzt ist sie dabei, eine Fahrbahn aus Asphalt aufzuziehen. Dadurch sollen sich die Abrollgeräusche der Autos minimieren, der Verkehr wird entsprechend leiser für die Anwohner.

Straßenbeleuchtung und Bäume

Im Gesamtpaket ist außerdem eine Erweiterung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Weiterhin sollen Zierkirschen gesetzt werden, um die Verkehrsführung zusätzlich optisch hervorzuheben und damit die Sicherheit für die Fahrer zu erhöhen. Bislang standen an der Bahnhofstraße keinerlei Bäume.

250 000 Euro kostet die Sanierung dieser Verkehrsader. 75 Prozent davon erhielt die Kommune über das Investkraftpaket „Brücken in die Zukunft“ geschenkt. Die restlichen 62 500 Euro bezahlt sie selber.

Von Frank Pfeifer