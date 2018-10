Bad Lausick

Eine Baustellenpause vor dem Winter kündigt die Oewa Wasser und Abwasser GmbH für die Reichersdorfer Straße in Bad Lausick an. Die Staatsstraße werde dann wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben. In dieser Woche habe man vorsorglich die Arbeiten an der Vakuumentwässerung für die Straße beendet.

Bau geht im Frühjahr weiter

„Wir haben den ersten Teil der Maßnahme geschafft und sind in den vergangenen Monaten gut voran gekommen. Um eine Winterbaustelle zu vermeiden, machen wir jetzt den Schnitt und hören für dieses Jahr auf. Im Frühjahr 2019 bauen wir dann im Teichweg und im Finkenweg weiter“, informiert Jörg Leupold, der zuständige Projektleiter für diese Maßnahme bei der Oewa.

Sämtliche Hausanschlüsse bereits erneuert

Die Vakuumentwässerungsleitung in der Reichersdorfer Straße (Staatsstraße 49) sei bis zum Ende der Elbisbacher Straße komplett fertig. Das gelte ebenfalls für die Trinkwasserleitung, die parallel zur Abwasserbaustelle erneuert wurde. Auch seien sämtliche Hausanschlüsse – für Abwasser und Trinkwasser – bis an die Grundstücksgrenzen heran bereits erneuert worden.

Staatsstraße wird wieder freigegeben

„Nachdem die Arbeiten am Entwässerungssystem nun eingestellt sind, wird die Staatsstraße in Bad Lausick wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben“, wird angekündigt. An den Nebenanlagen arbeite die Firma Erdmann aus Mügeln bei entsprechender Wetterlage im Frühjahr weiter. Darüber werde die Oewa zu gegebener Zeit informieren, wird angekündigt.

Letztes großes Vorhaben aus dem Abwasserbeseitigungskonzept

Mitte Juli hatten die Arbeiten an der Vakuumentwässerung in Bad Lausick begonnen. Damit realisiert der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG), als dessen Dienstleister die Oewa tätig ist, seine letzte große Erschließungsmaßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Reinigung in der kommunalen Kläranlage

Das Vakuumsystem funktioniert mit Unterdruck, erläutert die Oewa in ihrer Pressemitteilung. Das Schmutzwasser gelangt in einen Hausanschlussschacht an der Grundstücksgrenze. Jedes Haus benötigt einen solchen Schacht. Die Kosten dafür trägt der Eigentümer. Das Schmutzwasser wird angesaugt und mit Luftdruck zur tiefsten Stelle des gesamten Systems geschickt. Das ist ein Sammeltank am Ende der Vakuumentwässerung, der unter einer Wiese an der Alten Buchheimer Straße eingebaut wird. Von dort aus gelange das Schmutzwasser zur kommunalen Kläranlage Bad Lausicks, wo es umweltgerecht gereinigt werde, heißt es weiter.

Sammelgruben werden nicht mehr benötigt

Dieses Vakuumsystem entsteht in der Reichersdorfer Straße sowie im Teichweg, im Finkenweg und in der Alten Buchheimer Straße. „Auf diese Weise werden dezentrale Abwasserlösungen wie mechanische Kleinkläranlagen oder Sammelgruben künftig nicht mehr gebraucht und müssen stillgelegt werden“, wird informiert.

Investition von rund 600 000 Euro

Die Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH, eine zwischen dem VVGG und der Oewa gebildete Kooperationsgesellschaft, investiert rund 600 000 Euro in das Vorhaben. Die Summe schließe sowohl die Vakuumentwässerung als auch die Erneuerung der Trinkwasserleitungen in diesem Bereich ein.

Von ie