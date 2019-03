Trebsen

Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Der 23-jährige Roy Reinker und sein inzwischen bester Kumpel, der fiktive 83-jährige Opa Siegfried. Fiktives Alter deshalb, weil es sich bei Siggi um „nur“ eine Handpuppe handelt, die von Bauchredner Reinker das relativ hohe Alter schlicht und ergreifend angedichtet bekam. Dennoch, so hochbetagt der Alte auch sein mag, er hat das Großmaul eines verzogenen Teenagers.

Ein Witz folgt dem anderen

Und er hatte zudem einen Witz nach dem anderen auf Lager, bei dem hin und wieder auch das Denkvermögen mancher Zuschauer strapaziert wurde. Aber damit eroberte er im Sturm die Herzen seines Publikums. Freilich war deshalb schnell vergessen, dass am Anfang einige Zuschauer im Saal missgestimmt waren, weil die Lautstärke aus den Boxen ihrer Meinung nach kein Indikator für Qualität sein könne.

Aber der Bühnenkünstler hatte diese Kritik aus den Zuschauerreihen vernommen und entschuldigte sich mit einer perfekt arrangierten Show. Dafür legte der hochbetagte Siggi die Bolzen frech und frivol auf, Jungspund Roy als sein Ziehvater – das mag tatsächlich aberwitzig klingen – schoss sie unbekümmert ab.

Bauchredner Roy Reinker und sein bester Kumpel, Opa Siegfried, sorgten in der Kulturstätte Trebsen für eine Lachsalve nach der anderen. Quelle: Frank Schmidt

Lachsalven aus dem Publikum in Trebsen

Das Publikum in der Sport- und Kulturstätte konnte gar nicht anders, als das Dauerfeuer von der Bühne mit endlosen Lachsalven zu erwidern. Und zwar in gleich zwei Vorstellungen, die Siegfried und Roy am Wochenende mit dem Programm „Wenn Puppen feiern, kann es doch nur im Chaos enden“ zelebrierte. Soll heißen, der Bauchredner aus Bad Lausick wusste auch mit weiteren lustigen Handpuppen seine teils derben Späße zu treiben.

Von Frank Schmidt