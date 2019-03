Grimma

Für Frühlingsgefühle sorgen zahlreiche Stiefmütterchen, die in diesen Tagen von den Mitarbeitern des Grimmaer Bauhofs in der Muldestadt gepflanzt werden. Tausende Frühblüher in kräftigem Gelb und Blau-Violett oder auch reinweiß dekorieren 60 öffentliche Anlagen, Parks, Straßenränder, Kreisverkehre und Pflanzkästen der Gemeinde. Im Blumenbeet auf dem Grimmaer Markt wurden die Pflanzen liebevoll in der Form einer Windmühle angeordnet.

Grimma setzt auf Pflanzen aus regionalen Gärtnereien

Am Husarendenkmal in der Leipziger Straße wurden dagegen die Farben der damaligen Uniformen – also blauviolett und weiß – gewählt. Weitere Beete folgen. Die Gärtner hat sich bewusst für Stiefmütterchen entschieden, da diese als witterungsbeständig gelten und durch ihre großen leuchtenden Blüten eine effektvolle Wirkung erzeugen. Zu Pfingsten wechselt dann die Farbenpracht und die Sommerbepflanzung wird das Stadtbild prägen. „Wie jedes Jahr kommen die Pflanzen aus regionalen Gärtnereien in und um Grimma“, so Bauhofleiter Stefan Schuricht.

Von Thomas Kube