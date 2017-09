Baum kracht auf die Lessingstraße in Bad Lausick: Schule und Kita in der Nähe

Bad Lausick. Durch heftigen Wind ist am Mittwoch Nachmittag in Bad Lausick ein Ast von einer betagten Weide zu Boden gegangen. Weil sich im Neubaugebiet eine Schule und eine Kindereinrichtung befinden und die Kinder am frühen Nachmittag bereits auf dem Weg nach Hause waren, musste die Polizei davon ausgehen, dass Kinder zu den Verletzten gehören könnte. Deshalb wurden Feuerwehren aus Bad Lausick und den umliegenden Ortschaften zum Unglücksort gerufen. Vor Ort in der Lessingstraße konnten die Kameraden aber Entwarnung geben. Vorläufigen Angaben zufolge ist niemand verletzt worden.

Von Birgit Schöppenthau