Die drastische Drohung des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain soll den Hauseigentümer der Wohnblöcke an der Holzecke in Grimma zur Zahlung zwingen. Seit einem Jahr sei die Trinkwasserversorgung nicht mehr bezahlt worden, so der Vorwurf. Nun reagiert die Hausverwaltung.