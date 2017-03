Mutzschen. Verdammt viel Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Lkw-Gespannes auf der S38 zwischen Mutzschen und dem Anschluss zur A14 am Freitagvormittag. Auf der Fahrt in Richtung Mutzschen/Wermsdorf gab es an dem Sattelschlepper vorne links einen Reifenplatzer, so dass es den aus Dahlen stammenden Lkw auf die Gegenfahrbahn zog. Nur den dort montierten Leitplanken war es zu verdanken, dass der Lkw samt Hänger voll beladen mit Baugerüstteilen nicht eine Böschung hinabstürzte und möglicherweise umgekippt wäre.

Ein weiterer Schutzengel hielt genau in diesem Augenblick den Gegenverkehr auf Distanz, mit dem sonst eine Kollision unausweichlich gewesen wäre. Am Unglücksfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr war nur kurzzeitig beeinträchtigt und wurde am Unglücksort vorbei geführt.

Von Frank Schmidt