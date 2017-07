Belgershainer Hauptstraße bald wieder offen

Belgershain. Aufatmen dürfen bald die Autofahrer, die von Threna nach Oelzschau wollen. Die lange gesperrte Hauptstraße in Belgershain wird bald geöffnet. Damit geht die Zeit der Umleitung über Rohrbach zu Ende.

Auch Regentage nutzte die Firma Reif aus Schkeuditz diese Woche, um den Asphalt aufzuziehen. „Wenn nichts dazwischen kommt, kann die Hauptstraße am 7. August für den Verkehr freigegeben werden“, kündigt Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) an. Allenfalls Restarbeiten an den Rändern seien dann noch erforderlich.

Anfang Mai war die Hauptachse durch den Ort gesperrt worden. Der Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain ließ getrennte Rohre für das Regen- und das Schmutzwasser verlegen. Damit können jetzt alle Grundstücke an die zentrale Kläranlage in Espenhain angeschlossen werden, die bislang noch nicht an ihr hingen und auf denen eigene Klärsysteme betrieben wurden. „Nach Fertigstellung werden Bescheide an die Betreffenden geschickt, dann haben sie ein halbes Jahr Zeit, um sich an den Kanal anzubinden“, sagt Hagenow, der zugleich Vorsitzender des AZV ist. Das alte Rohr, das unterm Gehweg lag, blieb zum Großteil im Boden und wurde verpresst.

Die Leipziger Wasserwerke nutzten die Gelegenheit und verlegten in der aufgerissenen Straße eine neue Wasserleitung. Auch ein DSL-Kabel für schnelles Internet befindet sich jetzt im Boden. „Nur die Envia wollte kein Erdkabel. So bleibt es bei der Freileitung“, bedauert Hagenow.

Nach seinen Worten bezahlen in erster Linie AZV und Wasserwerke die Baumaßnahme, also auch den Deckenschluss. Der Gemeinde würden voraussichtlich keine Kosten entstehen.



Von Frank Pfeifer