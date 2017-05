Belgershain. Ihrem Ende neigt sich die erste diesjährige Großbaustelle von Belgershain entgegen. Mit großem Aufwand und zwischendurch einigem Ärger wurde der Pfarrteich saniert. Am Freitag soll begonnen werden, ihn zu befüllen. Dann verfügt die Feuerwehr über ein besseres Löschwasserreservoire.

Der frühere Tümpel bot mehr Schlamm als Wasser. „Er war flach, viel war da nicht rauszuholen. An den Straßenseiten besaßen die Betonplatten kein Fundament, sie waren nur gegen die Wände gelehnt und hatten sich verschoben“, erinnert Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos). „Wir mussten grundlegend etwas tun, um für diesen Bereich des Dorfes die Löschwasserversorgung abzusichern.“ In einem Umkreis von 300 Metern um den Pfarrteich sei sie künftig bestens gewährleistet, die Grundschule eingeschlossen.

Als nach dem Ablassen im Februar die Arbeiten begannen, sah alles nach einem schnellen Fortgang aus. Doch dann stellte sich trotz vorheriger Untersuchungen heraus, dass unter einer einen Meter dicken Lehm-Ton-Schicht unerwartet viele Schwemmsande lagerten. „Sie neigen zum Ausfließen, wenn sie angegraben werden“, schildert Bauingenieurin Kathrin Nürnberg von der Steinbacher Consult GmbH das Problem. Beim Bau der Stahlbetonwände zur Haupt- und Feldstraße hin hätte es keinen festen Halt gegeben.

So wurden verschiedene Arten der Baugrundsicherung getestet. Der Versuch, Spundwände einzurammen, führte zu schweren Erschütterungen im Umfeld – nach Protesten von Anwohnern musste er eingestellt werden (LVZ berichtete). Schließlich bohrte die TBS Baugesellschaft mbH Fuchshain Doppel-T-Stahlträger ein und schob Holzbalken zwischen sie. Diese provisorische Wand brachte genügend Stabilität, um die Stahlbetonmauer hochzuziehen. Die Hindernisse verursachten laut Nürnberg einen vierwöchigen Bauverzug und führten zu Mehrkosten von 30 000 Euro.

Alles andere verlief relativ reibungslos. Laut den Auflagen des Naturschutzes wurde das hintere Teichufer so belassen, wie es war. In diesem Bereich blieb eine Flachwasserzone erhalten, die Amphibien und wassernah lebenden Tieren ein Habitat bietet. Auch ein Teil des abgelagerten Schlamms blieb im Teich, in ihm können Larven von Libellen und anderen Insekten überwintern. Zurzeit wird die Sole mit Ton abgedichtet, damit kein Wasser versickern kann. Die Betonwände wurden mit einer Spezialteichfolie bespannt, so kann kein Wasser durch die Fugen entweichen.

Denn eins steht im Vordergrund: Im Brandfall sollen 500 Kubikmeter Wasser aus dem Teich herauszuholen sein. Es stammt aus der Straßen- und Feldentwässerung des westlichen Ortsbereich und wird per Rohr eingeleitet. Aus einem Saugschacht, der gleichzeitig als Überlauf zum Waalgraben dient, kann es die Feuerwehr entnehmen. Da es sich insgesamt um ein technisches Bauwerk handeln wird, erhält der gesamte Teich in voraussichtlich zwei Wochen eine Umzäunung.

Insgesamt ist jetzt mit Baukosten von 187 000 Euro zu rechnen. Der Freistaat förderte das Vorhaben zu 75 Prozent, den Rest bezahlt die Kommune.

Von Frank Pfeifer