Colditz

Benjamin Loeper heißt der neue Hauptamtsleiter von Colditz. Er soll sich ab dem 1. Oktober in die Stelle einarbeiten und diese am 1. Januar kommenden Jahres von Hans-Peter Kiesel übernehmen, der sich zur Ruhe setzt. Im Stadtrat standen er und Corina Kreller zur Wahl, mehrheitlich entschied sich das Parlament für ihn.

Hauptamtsleiter mit Auslandserfahrung

Bei der Sparkasse Muldental durchlief der Zollwitzer eine zweieinhalbjährige Ausbildung zum Bankkaufmann, an die sich eine fast vierjährige Tätigkeit als Privatkundenberater anschloss. Auf diese Tätigkeit folgte ein Vollzeit-Studium an der Universität Leipzig, das er mit dem Bachelor of Science in Economics and Management Science abschloss. Derzeit ist der 29-Jährige, der 2017 ein Semester an der Missouri Science & Technology University in den USA verbrachte, Master-Student an der Universität Leipzig. „Der Auslandsaufenthalt bot für mich die Möglichkeit, mein Organisationstalent und meine Selbstständigkeit zu stärken sowie Kommunikationsfähigkeit im internationalen Kontext zu erwerben“, sagt er.

Loeper setzt auf Digitalisierung

Als Herausforderungen für die Stadt Colditz sieht er die aktive Umsetzung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und die Vorbereitung und Steuerung des Generationenwechsels in der Stadtverwaltung Colditz. Er freue sich darauf, mit dem Stadtrat und dem Bürgermeister zusammenzuarbeiten und deren Pläne für die Stadt Colditz zu realisieren. 13 Abgeordnete sprachen sich dafür aus, ihn einzustellen.

Kreller unterliegt

Nur drei Stimmen erhielt hingegen Kreller, die bei ihrer Bewerbungsansprache vor versammelter Mannschaft mehr aufs Gefühl gesetzt hatte. „Stellen sie sich vor, sie stehen am Ufer eines breiten Flusses, und drüben ist etwas, das sehr viel Wert für sie hat. Aber ohne Hilfe kommen sie nicht hinüber“, sagte die 44-Jährige. Mit Unterstützung der Mandatsträger könne es ihr gelingen, den Posten zu übernehmen.

Insgesamt 22 Bewerber für die Stelle hatten sich im Rathaus gemeldet. Mit vier von ihnen wurden am 11. Juni Vorstellungsgespräche geführt. Schließlich fiel die engere Wahl auf Kreller und Loeper.

Von Frank Pfeifer