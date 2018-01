Berger: Das neue Gewerbegebiet ist für Grimma politisch ein Trumpf

Im neuen Jahr starten in Grimma mehrere große Projekte. Als politischen Trumpf bezeichnet Oberbürgermeister Matthias Berger das künftige neue Gewerbegebiet an der Autobahn. Mit Roggenmühle, Fußballplätze und der Kita Großbardau gibt es weitere Großbaustellen. Im LVZ-Interview geht Berger auch darauf ein, was im alten Jahr nicht wie gewünscht lief.