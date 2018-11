Grimma/Amppipal

Eigentlich sieht der Grimmaer Lungenarzt Arne Drews die vielen offenen Feuerstellen nicht gern. Sie seien eine der Ursachen für das in Nepal allgegenwärtige Asthma. Gegen die frohe Kunde aus Deutschland, die sich derzeit „wie ein Lauffeuer“ in Amppipal verbreite, habe er natürlich nichts. Im Gegenteil: „Wir alle sind überglücklich, dass nach dem LVZ-Spendenaufruf schon so viel zusammen gekommen ist.“

Erdbeben forderte in Nepal 9000 Menschenleben

Mit ihrer Aktion „Ein Licht im Advent“ möchte die LVZ das Berghospital in Amppipal unterstützen. Gesammelt wird Geld für die dringend notwendige Ausstattung des neuen Wartesaales, der kurz vor der Fertigstellung steht. Der Vorgängerbau musste nach dem verheerenden Erdbeben von 2015 abgerissen werden. Die Naturkatastrophe forderte in dem bettelarmen Land im Himalaya-Gebirge über 9000 Tote.

Sauberes Trinkwasser – dank der Filterstation aus Deutschland. Quelle: privat

Gefäßchirurgin Birgit Kirsch ist eines der weltweit 700 Mitglieder der Grimmaer Hilfsorganisation Nepalmed. Sie weilt im Moment in dem Krankenhaus auf 1000 Metern Höhe und organisiert die Aufstellung von Paul-Wasserfiltern. Paul ist eine Abkürzung und steht für Portable Aqua Unit for Livesaving. Die kleine lebensrettende Wassertonne wurde an der Uni Kassel konstruiert und mittlerweile weltweit 2844-mal installiert. Zehn Stück brachte allein Nepalmed ins Land.

Im bergigen Nepal stammt das Trinkwasser aus natürlichen Quellen. Das kostbare Nass ist jedoch häufig fäkal kontaminiert, besonders im Sommer, wenn durch den Monsunregen Oberflächenwasser in diese Quellen gelangt. Ausbrüche von Typhus und Durchfallerkrankungen sind die Folge. Das Filtern des Wassers ist nur eines von vielen Projekten, die Nepalmed in den vergangenen 18 Jahren im Gesamtwert von über einer Million Euro realisierte.

Der Winter steht vor der Tür

Da der Warteraum der Klinik noch nicht in Betrieb ist, stehen die täglich bis zu 100 Patienten nach teils strapaziösen Tagesmärschen nicht selten im Freien. Im Moment noch kein großes Problem. „Aber im Dezember und Januar erwarten wir hier oben Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bis dahin müssen die Möbel da sein“, sagt Nepalmed-Vorsitzender Arne Drews. Dank der Spenden sei jedoch eine Eröffnung noch in diesem Jahr realistisch. Tische und Stühle seien bereits bestellt.

Das im ganzen Land als „Lebensretter-Klinik“ bekannte Haus reagierte. Nach dem Erdbeben wurden die Sprechstunden vorübergehend ins Tuberkulose-Haus verlegt. Doch die Räume sind beengt, Platz finden darin immer nur bis zu zehn Personen. Der Chef von Nepalmed ruft zu weiteren Spenden auf: „Jeder Cent hilft, die Flüchtlingsströme zu begrenzen und den Menschen vor Ort eine Perspektive zu geben.“

Von Haig Latchinian