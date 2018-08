„Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ – mit diesem bekannten Bibelwort ist das Colditzer Friedensgebet noch immer überschrieben. Vor zehn Jahren genauso wie am Sonnabend, am Weltfriedenstag, wenn die evangelische Pfarrerin Angela Lau und ihr katholischer Amtsbruder Andreas Leuschner 16 Uhr in die Stadtkirche einladen.