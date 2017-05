Naunhof/Fuchshain. Einen enormen Besucherzuspruch erlebten bislang die Veranstaltungen zur 750-Jahrfeier von Fuchshain. Den kulturellen Höhepunkt bildete am Dienstagabend das Konzert, das Startrompeter Ludwig Güttler mit Musikern des Leipziger Gewandhausorchesters und des MDR-Sinfonieorchesters gab. Die Martinskirche war ausverkauft, jedoch nicht zum ersten Mal gut gefüllt.

Bereits am Sonntagabend drängten sich die Besucher dicht an dicht, als die Gospel Chances mit Deborah Woodson drei Stunden lang vor einem begeisterten Publikum sangen. Der Historiker Hermann Kinne hielt am Montag einen Vortrag über die Besiedlung im Allgemeinen und jener von Fuchshain im Speziellen, für die 300 Zuhörer mussten sogar zusätzliche Bänke herbeigeschafft werden.

Mit der Historie Fuchshains befasst sich auch die Ausstellung im Bürgerhaus, die am Dienstagnachmittag vor zahlreichen Interessenten eröffnet wurde. Gestaltet hat sie die Chronikgruppe des Heimatvereins unter Federführung von Uwe Griessl. „Auf 34 Tafeln zeigen wir den Werdegang von den Anfängen, als 1267 in einer Urkunde der Name Wuchshol auftauchte, bis heute“, erläuterte er. Appetit machen soll die Schau auf die 160-seitige Festschrift, die ab jetzt verkauft wird.

Weitere Ausstellungen im Bürgerhaus zeigen die Geschichte des Sportvereins Fuchshain, 30 Malereien des Zeichenzirkels von Irene Beyer-Stange und Keramiken, die Gisela Biehne herstellte. Heute läuft dort ab 16 Uhr das Kindertheater mit den Bühnenfüchsen. Scheunenkino gibt’s ab 18 Uhr im Fischerhof.

Von Frank Pfeifer